Apple : un automne sous le signe de l’innovation avec les Mac M4

Apple a fait sensation avec ses annonces lors de l’événement « It’s Glowtime » en septembre, mais de nouvelles rumeurs suggèrent que ce ne serait pas le seul spectacle de l’automne. Si l’on se fie au calendrier habituel d’Apple, octobre est traditionnellement le mois des nouveaux Mac M4.

Il est également logique que Apple organise un événement le mois prochain, d’autant plus qu’elle a déjà présenté la dernière série de puces M4 en avril dernier avec les iPad Pro. Il est donc temps pour les Mac de passer à la vitesse supérieure.

Un événement Apple en octobre pour les Mac M4 ?

L’iPhone 16 et les nouvelles Apple Watch sont peut-être sous les feux de la rampe en ce moment, surtout avec l’attente autour de Apple Intelligence, mais des sources affirment qu’Apple enchaînera avec un événement en octobre dédié à ses ordinateurs Mac M4. Les rumeurs se multiplient, mais le géant de Cupertino n’a encore annoncé aucune date précise.

Par le passé, les événements Apple d’octobre se sont tenus entre la mi-octobre et la dernière semaine du mois, avec une édition mémorable l’année dernière, programmée pour Halloween.

Cela dit, 2017, 2019 et 2022 sont les seules années où Apple n’a pas organisé d’événement en octobre, donc la probabilité d’un événement ce mois-ci reste de 50/50.

Les Mac M4 arrivent, voici à quoi s’attendre

Trois appareils Apple sont pressentis pour une révélation en octobre, selon de nombreuses affirmations et rapports corroborés ces derniers mois. Tout d’abord, il y aurait une mise à niveau du MacBook Pro, qui embarquerait trois variantes de la puce M4. Il serait accompagné du Mac mini repensé, qui serait proche de la taille d’une Apple TV 4K.

Enfin, on s’attend également à ce que Apple mette à niveau l’iMac avec la puce M4, malgré la sortie d’une version M3 l’année dernière.

Les analystes et les spéculateurs sont convaincus des plans d’Apple pour l’avenir de sa puce M4 et de sa disponibilité pour les Mac, d’autant plus qu’il existe des preuves, comme les chaînes d’approvisionnement, qui affirment que Cupertino est en mouvement pour une sortie cette année. Cependant, Mark Gurman a déclaré qu’il ne s’agirait pas d’un lancement massif en 2024, car seuls quelques modèles sortiront cette année, suivis par d’autres en 2025.

De nouvelles variantes de la puce Apple M4

Le modèle qui est pressenti pour cette année est le MacBook Pro, et les rapports affirment qu’il verrait trois variantes de la puce, comme les années précédentes, avec un M4 de base, un M4 Pro et le M4 Max. En dehors de cela, il y aurait également une sortie du Mac mini et de l’iMac cette année qui bénéficieraient de la mise à niveau du SoC.

L’iPad Pro a déjà adopté la puce M4, offrant une expérience significative aux utilisateurs. Cependant, le géant technologique de Cupertino n’a pas encore confirmé cette mise à niveau pour la série Mac. Octobre approche à grands pas, et beaucoup s’attendent déjà à ce qu’Apple annonce son dernier événement, que ce soit au début du mois ou vers la fin, comme l’année dernière, où il a été fixé pendant Halloween.