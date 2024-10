Accueil » La date de lancement de Apple Intelligence a fuité, et c’est pour bientôt

Lors de son événement « It’s Glowtime », Apple a enfin révélé les fonctionnalités Apple Intelligence qui seront intégrées à la nouvelle série d’iPhone 16. Si les utilisateurs de la version bêta d’iOS 18 ont pu mettre la main sur certaines fonctionnalités de l’Apple Intelligence, il n’est pas encore possible de les essayer si vous ne voulez pas vous mêler des mises à jour bêta. Si vous êtes impatient d’essayer les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple, voici quand Apple Intelligence sortira.

Apple a lancé la série iPhone 16 le mois dernier, mais les fonctions d’intelligence artificielle Apple Intelligence tant annoncées n’étaient pas disponibles au moment de la sortie. L’entreprise avait déjà révélé que les premières fonctions d’intelligence artificielle seraient lancées le mois prochain, mais n’avait pas donné de date. Aujourd’hui, une source fiable a révélé la date.

Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, a révélé dans sa lettre d’information Power On que les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront lancées le lundi 28 octobre, en même temps que iOS 18.1.

Les sources de Gurman affirment que Apple prend son temps pour cette version afin d’éliminer les éventuels bugs et de s’assurer que ses serveurs cloud peuvent supporter tout le trafic prévu.

Quelles sont les fonctionnalités Apple Intelligence disponible au lancement ?

Auparavant, Apple avait révélé qu’Apple Intelligence serait disponible sur tous les appareils pris en charge à partir du mois d’octobre en anglais américain. Il convient de noter que maintenant que nous disposons de la rumeur concernant la date de sortie d’Apple Intelligence, les fonctionnalités de l’IA seront toujours disponibles aux États-Unis dans un premier temps.

Si vous ne résidez pas aux États-Unis, Apple Intelligence sera disponible en décembre dans les régions suivantes :

Australie

Nouvelle-Zélande

Afrique du Sud

Royaume-Uni

Apple Intelligence sera ensuite lancée en chinois, en français, en japonais et en espagnol en 2025.

Apple indique que la version initiale proposera des outils d’écriture (réécriture, relecture, résumé), la recherche en langage naturel pour les photos, l’outil Clean Up pour l’effacement d’objets dans les photos, et la possibilité de créer des vidéos à partir de vos souvenirs à l’aide d’une invite.

D’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence à venir

La société a précédemment indiqué dans sa feuille de route que d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence arriveraient plus tard, en 2024 et dans « les mois qui suivent ». Gurman a noté que iOS 18.2 apportera la prise en charge de fonctions d’IA telles que la fonctionnalité Genmoji et l’intégration ChatGPT, tandis que iOS 18.4 sera apparemment lancé en mars avec un Siri mis à jour.

Quoi qu’il en soit, vous devrez attendre un certain temps avant d’obtenir toutes les principales fonctions d’IA d’Apple sur votre iPhone. L’entreprise rattrape également Google et Samsung en 2024, puisque la série Galaxy S24 et la série Google Pixel 9 ont été lancées avec des capacités d’IA dès leur sortie de l’emballage.