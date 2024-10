Apple en octobre : iPad Mini, Mac Mini et MacBook Pro M4 à l’honneur !

Apple se prépare à un événement d’envergure en octobre, où seront dévoilés une multitude de nouveaux produits, notamment des Mac et des iPad rafraîchis.

Des mises à niveau matérielles significatives et de nouvelles fonctionnalités sont attendues, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable pour les fans de la marque et les passionnés de technologie.

iPad Mini : Un meilleur écran et des performances accrues

L’iPad Mini nouvelle génération conservera son format compact de 8,3 pouces, mais bénéficiera d’une qualité d’affichage améliorée pour une expérience visuelle encore plus immersive. Les caméras avant et arrière seront également mises à jour, promettant des appels vidéo et des photos de meilleure qualité.

L’une des nouveautés les plus attendues est la possible prise en charge de l’Apple Pencil Pro, qui transformerait l’iPad Mini en un outil polyvalent pour les artistes, les designers et les preneurs de notes. Côté performances, on peut s’attendre à une nouvelle puce puissante, A18 ou M1, pour une fluidité accrue et une meilleure gestion du multitâche.

La connectivité sera également améliorée avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, garantissant des connexions sans fil plus rapides et plus fiables. Enfin, Apple pourrait proposer de nouvelles options de couleurs pour l’iPad Mini, ajoutant une touche de style à l’appareil.

iPad 11 : Des performances boostées et un prix plus accessible

L’iPad 11 sera également mis à jour, avec une puce plus rapide pour des performances accrues. Malgré ce gain de puissance, l’autonomie de 10 heures sera préservée.

Le prix de l’iPad 11 sera revu à la baisse, passant à 349 dollars, le rendant ainsi plus accessible à un public plus large. Cette stratégie pourrait permettre à Apple de conquérir de nouveaux utilisateurs et de renforcer sa position sur le marché des tablettes.

Mac Mini : Petit format, grandes performances

Le Mac Mini bénéficiera d’une refonte complète, avec un design encore plus compact, proche de celui d’une Apple TV. Le nouveau modèle sera doté d’un boîtier en aluminium et de cinq ports USB (trois à l’arrière, deux à l’avant) pour une connectivité optimale.

Sous le capot, vous aurez le choix entre les puces M4 et M4 Pro, offrant des performances significatives pour les tâches exigeantes telles que le montage vidéo, le rendu 3D et les jeux. Le Mac Mini devient ainsi une option attractive pour les professionnels et les utilisateurs exigeants qui recherchent une machine compacte et puissante.

iMac et MacBook Pro : Puce M4 et futures mises à jour

L’iMac sera mis à jour avec la puce M4, offrant des performances améliorées tout en conservant son écran de 24 pouces. Les utilisateurs espérant un modèle d’iMac plus grand devront patienter, car aucune annonce en ce sens n’est prévue pour cet événement.

Du côté du MacBook Pro, de nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces sont attendus, avec des options de puces M4, M4 Pro et M4 Max. Aucun changement majeur de design n’est prévu cette année, mais des rumeurs suggèrent que les futures mises à niveau en 2025 et 2026 pourraient inclure des fonctionnalités innovantes telles qu’un écran tactile et des écrans OLED.

De potentielles surprises : Apple TV et écran externe

En plus des produits confirmés, Apple pourrait dévoiler une nouvelle Apple TV et un nouvel écran externe mini LED avec prise en charge de ProMotion à 120 Hz.

L’événement d’octobre s’annonce plus riche que celui de l’année dernière, avec un accent particulier sur les mises à jour matérielles et les nouvelles fonctionnalités pour les gammes Mac et iPad. Apple a réussi à créer une forte attente autour de cet événement, et les fans sont impatients de découvrir les nouveautés que la marque leur réserve.