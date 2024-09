Apple Mac mini M4 : Un design pratique sans compromis sur la puissance

Apple prépare un tout nouveau Mac mini M4 équipé de la puce M4, et selon Mark Gurman de Bloomberg, ce modèle marquera le plus grand changement depuis l’époque de l’iPhone 3. Contrairement à la tendance minimaliste extrême souvent critiquée chez Apple, cette nouvelle version ne sacrifiera pas la fonctionnalité au profit de l’esthétique.

Apple est souvent critiqué pour sa philosophie de design ultra-minimaliste, parfois au détriment de la praticité. Un exemple frappant est la Magic Mouse, dont le port de charge est situé en dessous, rendant son utilisation impossible pendant la recharge. Heureusement, le prochain Mac mini évite ce piège en conservant une variété de ports, offrant ainsi un bon équilibre entre design et fonctionnalité.

Selon Gurman, le Mac mini M4 sera doté de cinq ports USB-C : trois à l’arrière et deux à l’avant, permettant une connectivité aisée pour divers périphériques. Il disposera également d’un port Ethernet, d’un port HDMI et, chose rare chez Apple ces dernières années, d’une prise casque. Cependant, les ports USB-A disparaissent, bien que leur absence ne devrait pas poser de problème pour la majorité des utilisateurs, qui sont déjà passés aux périphériques USB-C.

Malgré ses dimensions compactes, le Mac mini conserve une apparence élégante sans compromettre l’accessibilité aux ports, un point qui ne devrait pas nuire à son esthétique générale.

Performances : La puce M4 en vedette

Outre son nouveau design, le Mac mini bénéficiera d’un gain de puissance notable grâce à la puce M4. Le modèle précédent n’avait jamais reçu de mise à jour avec la puce M3, ce qui rend ce passage de la M2 à la M4 d’autant plus significatif en termes de performance.

En plus de la version standard, une variante M4 Pro est également prévue, à l’image du Mac mini M2 Pro. Cependant, Gurman précise que les délais de production plus longs pour cette version Pro pourraient repousser son annonce à une date ultérieure.

Ainsi, lors du prochain événement Apple, le Mac mini pourrait ne pas être dévoilé, laissant la vedette à l’iPhone 16.

La question de la mémoire vive

Un autre point d’interrogation concerne la capacité de RAM de base du Mac mini. Après de nombreuses critiques l’année dernière, Apple pourrait enfin décider de porter la RAM de base de 8 Go à 16 Go sur ses nouveaux modèles, ce qui serait une évolution bienvenue. Cela permettrait non seulement une meilleure gestion des tâches multiples, mais aussi une optimisation des performances de l’intelligence artificielle, domaine dans lequel Apple cherche à s’imposer.

En résumé, le prochain Mac mini M4 s’annonce comme une mise à jour majeure, non seulement en termes de design, mais aussi de fonctionnalité et de performance, tout en répondant aux attentes des utilisateurs en matière de connectivité et de puissance.