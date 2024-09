Après le Mate XT, la bataille des pliables en trois s’intensifie : Honor et Xiaomi se préparent

Depuis que Huawei a présenté puis lancé le premier smartphone pliable en trois au monde, le Mate XT, l’excitation monte autour des autres entreprises qui élaborent leurs propres versions. Récemment, nous avons mentionné que la marque chinoise Honor travaillait probablement sur un appareil similaire, qui pourrait ne mesurer que 10 mm d’épaisseur une fois plié. Aujourd’hui, nous avons même une date de sortie prévue.

Selon la même source qui a révélé les plans de Honor pour un smartphone pliable en trois de 10 mm d’épaisseur, la société devrait dévoiler l’appareil l’année prochaine à l’IFA 2025 à Berlin, qui se tiendra du 5 au 9 septembre.

L’IFA est le plus grand salon mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, où de nombreux nouveaux produits font leurs débuts. Il ne serait donc pas surprenant qu’Honor choisisse effectivement cet événement pour dévoiler son premier smartphone pliable en trois.

OPPO et vivo absents de la course… pour l’instant

Mais ce n’est pas tout ce que l’informateur a révélé. Il semble que OPPO, malgré la récente présentation de son propre concept de smartphone pliable en trois, et vivo n’aient actuellement aucun projet de lancement d’un tel appareil. Bien sûr, cela pourrait changer rapidement, mais pour l’instant, ne retenez pas votre souffle en attendant que l’un ou l’autre en sorte un.

Cependant, la concurrence dans l’arène des smartphones pliables en trois s’intensifie. Même si OPPO et vivo ne sont peut-être pas dans la course pour le moment, d’autres marques chinoises se préparent à entrer dans la mêlée des pliables. Xiaomi, par exemple, développerait son propre smartphone pliable en trois, et il est possible que nous le voyions même avant l’offre de Honor.

Le smartphone pliable de Xiaomi dont on parle pourrait faire partie de la gamme MIX, et il se murmure que nous pourrions avoir un aperçu du smartphone, ou au moins d’un prototype, lors du Mobile World Congress (MWC) en mars 2025.

Un marché en pleine expansion

Avec de plus en plus de marques qui s’intéressent à ce format innovant, en particulier après le lancement réussi de Huawei, il ne serait pas surprenant de voir une vague de nouveaux acteurs entrer sur le marché des smartphones pliables en trois prochainement. Et cela ne pourrait signifier qu’une chose : nous allons probablement voir les pliables en trois s’améliorer et peut-être même devenir plus abordables avec le temps.