OPPO dévoile Lumo : Le système d’imagerie qui va révolutionner les portraits !

OPPO s’apprête à lancer sa nouvelle série Find X8 en Chine le 10 avril 2025, comprenant les modèles Find X8 Ultra, Find X8s et Find X8s+. Ces smartphones introduisent le système d’imagerie Lumo, une innovation majeure visant à améliorer la photographie mobile, notamment les portraits en basse lumière.

Le système Lumo combine des avancées matérielles et logicielles pour offrir des images de haute qualité, spécialement conçues pour les portraits. OPPO affirme qu’il s’agit du système d’imagerie mobile le plus avancé pour les portraits, conçu avec une optique de précision et une imagerie computationnelle de pointe.

Il intègre un système optique computationnel ultra-sensible avec des focales de 15 mm, 23 mm, 70 mm et 135 mm, un moteur d’imagerie numérique ultra-sensoriel et la technologie ProXDR. Ce système est conçu pour restituer fidèlement les tons de peau et les couleurs, même dans des conditions de faible luminosité.

De plus, l’entreprise affirme avoir intégré un verre bleu supercristallin sur le capteur de lumière du OPPO Find X8 Ultra, grâce à une technologie de packaging avancée. Cette amélioration améliore le taux de coupure infrarouge de 81 % par rapport aux solutions standard. OPPO collabore étroitement avec Sony pour développer le capteur LYT-900, un capteur de type 1 pouce de 50 mégapixels, qui équipe le Find X8 Ultra. Cette collaboration vise à établir de nouvelles normes en matière de photographie mobile.

La conception flottante à deux groupes du périscope renforce encore le système photo, offrant une vitesse de mise au point 30 % plus rapide et une distance minimale de 10 cm. Le Find X8 Ultra inaugure également le premier objectif True Tone « Danxia » du marché, doté de la technologie de perception de la température des couleurs zonale développée par OPPO. Contrairement à la correction colorimétrique traditionnelle basée sur le capteur, il restitue les couleurs avec précision sur différentes zones. De plus, la fonction True Color ProXDR Live permet de prévisualiser les effets HDR en temps réel pendant la prise de vue.

Caractéristiques du Find X8 Ultra

Le Find X8 Ultra est doté d’un écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection OPPO Crystal Shield. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite et dispose d’une batterie de 6100 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 100 W.

Avec la série Find X8 et le système d’imagerie Lumo, OPPO vise à repousser les limites de la photographie mobile, en mettant l’accent sur des portraits de haute qualité, même en conditions de faible luminosité. La collaboration avec Sony et l’intégration de technologies avancées positionnent le Find X8 Ultra comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme.