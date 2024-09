Huawei Mate XT : Le premier smartphone à triple pli au monde révélé

Huawei a officiellement dévoilé le Mate XT | Ultimate Design, le tout premier smartphone au monde doté d’un écran à triple pli. Après plusieurs teasers, l’appareil a été présenté comme une révolution dans le domaine des écrans flexibles, avec des spécifications impressionnantes et des innovations en matière de conception.

Le Mate XT est doté de deux charnières, ce qui lui permet de se déployer dans une taille d’écran qui s’apparente davantage à celle d’une tablette qu’à celle d’un smartphone.

Le Mate XT se distingue par son écran LTPO OLED flexible qui se plie en trois parties. Lorsqu’il est totalement fermé, l’écran mesure 6,4 pouces avec une résolution full HD+. Si vous ouvrez le téléphone à moitié, l’écran atteint 7,9 pouces avec une résolution 2K. Et lorsqu’il est complètement déplié, il se transforme en une véritable tablette de 10,2 pouces avec un affichage 3K, offrant ainsi une flexibilité sans précédent.

Le design impressionne par sa finesse : seulement 3,6 mm d’épaisseur lorsqu’il est totalement déplié. Cependant, dans les documents promotionnels, Huawei reste timide quant au partage de l’épaisseur du Mate XT lorsqu’il est fermé, mais elle ne devrait pas être supérieure à la somme des trois parties, ce qui le rendrait plus fin que, par exemple, le smartphone Galaxy Z Fold 6 de Samsung.

Des matériaux innovants et une technologie de pointe

Huawei a utilisé des matériaux flexibles capables de résister aux contraintes de pliage, avec une résistance accrue de 25 % par rapport aux smartphones pliables traditionnels. Les plis intérieurs résistent à la compression tandis que les plis extérieurs résistent à la tension, garantissant une durabilité optimale. Le smartphone bénéficie également d’une structure laminée ultra-résistante composée de fluides non-newtoniens et de verre UTG (Ultra-Thin Glass) offrant une double résistance aux chocs.

L’écran propose une fréquence de 1440 Hz pour la modulation de largeur d’impulsion (PWM) et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui garantit une réactivité et une fluidité exceptionnelles.

Performances photographiques haut de gamme avec XMAGE

Le Huawei Mate XT est équipé de la technologie XMAGE, qui inclut un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture variable (f/1.4 à f/4.0), un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec un zoom optique de 5,5x. À l’intérieur, on trouve une caméra frontale de 8 mégapixels, idéale pour les selfies.

Le Mate XT embarque une batterie de 5 600 mAh, qui, selon Huawei, est la batterie au silicone-carbone la plus fine du monde, avec seulement 1,9 mm d’épaisseur. Cette batterie prend en charge une charge rapide filaire de 66W et une charge sans fil de 50W, ce qui assure une recharge rapide et efficace, même lors d’une utilisation intensive.

Un écosystème complet avec un clavier pliable

En plus du smartphone, Huawei a également dévoilé un clavier tactile pliable compatible avec le Mate XT. Ce clavier permet de transformer le smartphone en un appareil offrant une expérience similaire à un PC de bureau, renforçant encore la polyvalence du dispositif.

Spécifications techniques du HUAWEI Mate XT | Ultimate Design

Écran : 6,4 pouces (FHD+ 2232 × 1008) plié

7,9 pouces (2K 2232 × 2048) partiellement ouvert 10,2 pouces (3K 2232 × 3184) totalement ouvert

Processeur : Probablement Kirin 9000

RAM : 16 Go

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

OS : HarmonyOS 4.2

Caméras : 50 mégapixels (OIS, ouverture variable f/1.4 à f/4.0) 12 mégapixels ultra grand-angle (f/2.2) 12 mégapixels périscopique téléphoto (5,5x, OIS) 8 mégapixels caméra frontale

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB 3.1 Type-C

Batterie : 5 600 mAh, charge filaire 66 W, charge sans fil 50W

Dimensions : 156.7 x 73.5 mm (plié)

143 mm (partiellement ouvert) 219 mm (complètement ouvert) Épaisseur : de 12.8 mm (plié) à 3.6 mm (complètement ouvert)

Poids : 298 g

Prix et disponibilité

Le Huawei Mate XT | Ultimate Design est proposé en deux coloris : Noir et Rouge. Les prix varient en fonction de la capacité de stockage :

16 Go RAM + 256 Go stockage : 19 999 yuan (~ 2 545 euros)

16 Go RAM + 512 Go stockage : 21 999 yuan (~ 2 800 euros)

16 Go RAM + 1 To stockage : 23 999 yuan (~ 3 055 euros)

Les précommandes sont déjà ouvertes, et le smartphone sera disponible à la vente en Chine à partir du 20 septembre. Aucune information sur un éventuel lancement en dehors de Chine.

Le Huawei Mate XT | Ultimate Design marque un tournant dans l’industrie des smartphones avec son unique écran à triple pli et ses performances de pointe. Que ce soit pour sa durabilité renforcée, ses performances photographiques haut de gamme, ou son écosystème complet avec un clavier tactile, le Mate XT promet d’offrir une expérience utilisateur révolutionnaire.