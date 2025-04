OPPO Reno 14 : Le futur des smartphones Reno se dévoile !

OPPO se prépare à lancer sa nouvelle série Reno 14, qui devrait apporter des améliorations significatives en termes de design et de fonctionnalités. Selon les informations divulguées par Digital Chat Station, la série OPPO Reno 14 adoptera un écran plat, un cadre en métal et une conception plus légère, s’alignant ainsi sur les tendances actuelles du marché qui privilégient des designs épurés et une meilleure durabilité.

L’une des caractéristiques les plus remarquables attendues est l’intégration d’un capteur photo périscopique téléobjectif de 50 mégapixels, utilisant des capteurs Sony IMX882 et Samsung ISOCELL JN5, offrant un zoom optique 3x. Cette fonctionnalité, généralement réservée aux modèles phares, permettra aux utilisateurs de capturer des images détaillées à distance.

De plus, le Reno 14 Pro pourrait être doté d’un bouton de contrôle rapide pour l’appareil photo, similaire au « Camera Control » d’Apple, offrant un accès rapide aux fonctions photographiques. Ce bouton, potentiellement tactile, pourrait également permettre de basculer rapidement entre différents profils d’utilisation.

En matière de résistance, la série Reno 14 viserait une étanchéité complète, suggérant une certification IP68 ou IP69, protégeant ainsi le téléphone contre l’eau et la poussière. Cette caractéristique renforcerait la durabilité de l’appareil dans diverses conditions environnementales.

Le Reno 14 Pro serait équipé d’un écran AMOLED 1.5K de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Il pourrait être alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 8350, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, garantissant des performances élevées pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

Reno 14 : Un lancement attendu première moitié de 2025

En termes de batterie, bien que la capacité exacte ne soit pas encore confirmée, des rapports suggèrent que l’appareil prendra en charge la charge filaire rapide de 80W et la charge sans fil de 50W, permettant une recharge rapide et efficace.

Le lancement de la série Reno 14 est anticipé pour la première moitié de 2025, avec des modèles tels que le Reno 14 et le Reno 14 Pro. Les prix devraient être analogues à ceux de la série Reno 13, qui débutait à 599,90 euros pour le modèle de base et 799,90 euros pour la variante Pro.

En résumé, la série OPPO Reno 14 s’annonce comme une évolution notable, combinant un design raffiné, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances robustes, visant à offrir une expérience utilisateur enrichie.