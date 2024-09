homeOS : Apple prépare un nouvel OS pour la maison connectée

Apple, célèbre pour ses iPhone, Mac et iPad, explore de nouveaux horizons avec la réalité étendue (XR) et son casque Vision Pro. Mais ce n’est pas tout ! La firme de Cupertino travaillerait sur un nouveau système d’exploitation, homeOS, dédié à la maison connectée.

Cette information provient de Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour ses révélations précises sur les coulisses d’Apple. Ce nouvel OS serait conçu pour piloter les futurs produits domotiques d’Apple, qui, selon Gurman, intégreraient également Apple Intelligence.

Parmi ces futurs produits, on évoque un « iPad robot », une tablette iPad connectée à un bras mécanique. L’iPad utiliserait Apple Intelligence pour simuler une personnalité, tandis que les applications concrètes du bras restent encore floues.

Un autre produit serait un écran connecté plus abordable, destiné aux appels FaceTime et au contrôle des autres appareils connectés de la maison, à l’instar des produits déjà présents sur le marché. Gurman souligne que ces deux produits s’appuieront fortement sur les offres d’IA d’Apple.

Apple face à la concurrence dans la maison connectée

Ces appareils illustrent la volonté d’Apple de diversifier son offre. Comme pour le Vision Pro, on peut s’attendre à ce qu’Apple invente une nouvelle expression pour définir et différencier ses produits de la concurrence.

Contrairement à la réalité mixte, où Apple est précurseur, le marché de la maison connectée est déjà bien occupé. L’entreprise devra donc proposer des innovations réellement uniques pour s’y imposer.

homeOS, l’importance de réussir ce nouveau pari

Comme le souligne Gurman, Apple a les reins assez solides pour se permettre ses deux dernières erreurs : un casque XR onéreux et un retard dans la course à l’IA. Mais la firme ne peut pas se permettre de continuer à trébucher si elle veut conserver sa place parmi les entreprises les plus prospères au monde.