Honor veut défier Huawei : un smartphone à triple pli ultra-fin en préparation ?

Les smartphones pliables en trois volets ne sont plus de la science-fiction. Huawei a récemment lancé le Mate XT, premier appareil de ce genre au monde. Mais, il semble que Huawei ne restera pas seul sur ce terrain innovant très longtemps. Un autre fabricant chinois de smartphones, Honor, travaillerait également sur son propre modèle à triple pli, qui pourrait être incroyablement fin.

Selon les dernières rumeurs, Honor serait en train de développer un smartphone à triple pli qui ne mesurerait que 10 mm d’épaisseur une fois plié.

Honor est déjà reconnu pour ses designs innovants dans le domaine des smartphones pliables, avec le Honor Magic V3 récemment annoncé, qui détient le titre du smartphone pliable de type livre le plus fin et le plus léger au monde. Il ne serait donc pas surprenant que cette rumeur concernant un appareil à triple pli se confirme.

Après tout, si quelqu’un peut créer un smartphone à triple pli encore plus fin que celui de Huawei, c’est probablement Honor. Le Huawei Mate XT mesure 12,8 mm d’épaisseur une fois plié, donc un appareil Honor à seulement 10 mm serait nettement plus élégant.

Cependant, Honor pourrait ne pas être le seul acteur à se lancer dans la course aux smartphones à triple pli ultra-fins. Tecno, un autre fabricant chinois, a récemment dévoilé son concept de Phantom Ultimate 2, un smartphone à triple pli qui affiche une épaisseur de seulement 11 mm une fois plié. À titre de comparaison, les nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Pixel 9 Pro Fold mesurent respectivement 12,1 mm et 10,5 mm d’épaisseur une fois pliés. Il est passionnant de voir comment la concurrence sur le marché des smartphones tri-pliables pousse les fabricants à innover en matière de design et de finesse.

Un avenir prometteur pour les smartphones pliables, pas seulement pour Honor

Bien que le smartphone à triple pli de Honor ne soit pas encore prêt à être commercialisé, il semble que la société travaille activement sur ce projet. Xiaomi serait également en train de développer son propre smartphone à triple pli, et même Samsung serait en train de travailler sur un Galaxy qui se pli en trois.

Avec de plus en plus d’entreprises qui s’intéressent à ce format innovant, en particulier après le lancement réussi du Huawei Mate XT, nous verrons probablement bientôt une vague de nouvelles marques se lancer dans l’aventure des smartphones à triple pli. L’avenir s’annonce passionnant pour les amateurs de technologies pliables !