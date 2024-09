Razer Kraken V4 Pro : Le casque qui vous fait ressentir chaque impact

Razer a toujours eu la réputation de repousser les limites de l’immersion dans le jeu vidéo, et ils ne semblent pas prêts de s’arrêter là. Leur dernier coup de maître ? Dévoilé lors de la RazerCon 2024, le casque Kraken V4 Pro promet de vous faire ressentir l’action comme jamais auparavant grâce à un retour haptique révolutionnaire.

Fidèle à l’esthétique Razer, le Kraken V4 Pro arbore un design noir élégant et une profusion de lumières RGB sur les écouteurs, pour affirmer votre statut de gamer dès le premier coup d’œil. Mais la véritable innovation réside dans le support du retour haptique, qui fait vibrer le casque au rythme du contenu du jeu.

Razer a baptisé cette technologie « Sensa HD Haptics ». Grâce à une collaboration avec des studios de jeux, la société affirme que les utilisateurs peuvent « ressentir tout, du sifflement des balles aux vibrations subtiles d’orages lointains ». Trois réglages haptiques prédéfinis sont disponibles, mais les utilisateurs peuvent également créer leur propre profil personnalisé. Bien sûr, il est également possible de régler l’intensité des vibrations sur le casque Kraken V4 Pro.

Des vibrations dynamiques et synchronisées

Le retour haptique du Kraken V4 Pro n’est pas statique. La sortie des vibrations est calibrée en fonction de l’intensité de l’action dans le jeu, de l’aspect directionnel et de la durée de l’audio en arrière-plan. Le système fonctionne également parfaitement avec la musique et les films. De plus, la société promet un temps de réponse inférieur à 20 millisecondes, de sorte que vous ne rencontrerez probablement pas de désynchronisation entre l’audio et les vibrations.

Au cœur de ce système se trouve ce que Razer appelle la « conversion audio en haptique en temps réel ». Pour les jeux, l’entreprise affirme avoir travaillé avec des studios pour offrir un retour haptique sur mesure, adapté aux séquences d’action et aux cinématiques de titres tels que Silent Hill 2, Final Fantasy XVI et World of Warships, entre autres.

Certains titres offriront plus de 100 expériences haptiques uniques pour différentes séquences de jeu. « Razer Sensa peut contrôler plusieurs actionneurs pour distribuer des effets haptiques avec différents effets localisés, vous permettant de ressentir la direction, la distance et l’emplacement des événements », explique la société.

Kraken V4 Pro, une expérience haptique personnalisable

Les effets haptiques Sensa du Kraken V4 Pro ne se limitent pas à une petite sélection de titres. Ils peuvent être activés pour « tout jeu qui a de l’audio ». Le site Web de Razer propose des paramètres personnalisés pour des titres populaires tels que la série Assassin’s Creed, la gamme God of War, Elden Ring, Genshin Impact et League of Legends, pour n’en citer que quelques-uns.

Des fonctionnalités haut de gamme pour compléter l’expérience

Le reste du Kraken V4 Pro n’est pas en reste non plus. Vous bénéficiez de quatre modes de connectivité (Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth, USB filaire, 3,5 mm), de haut-parleurs de 40 mm, d’un microphone à large bande rétractable et de la prise en charge de l’audio spatial THX.

Cependant, gardez à l’esprit que si vous activez toutes ces lumières RGB flashy sur les écouteurs et l’expérience haptique, l’autonomie de la batterie passera de 50 heures à 12 heures par charge.

Le casque Kraken V4 Pro est disponible au prix de 449,99 euros sur le site officiel de Razer.