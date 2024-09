Apple en octobre : Mac M4, Mac mini révolutionnaire et nouveaux iPad abordables !

Même si les nouveaux iPhone et Apple Watch ne seront disponibles que plus tard cette semaine, les rumeurs sur les prochaines annonces d’Apple vont bon train. L’entreprise prévoirait un événement en octobre pour présenter des produits qui n’ont pas été mentionnés lors du lancement de l’iPhone.

L’année dernière, Apple avait suivi un calendrier analogue avec de nouveaux iPhone en septembre et les premiers Mac M3 vers la fin octobre.

Des Mac M4 en vedette

Mark Gurman de Bloomberg prévoit que l’événement se concentrera principalement sur la première vague de Mac équipés de processeurs Apple M4, après l’introduction du M4 standard dans l’iPad Pro plus tôt cette année.

Il s’attend à de nouveaux MacBook Pro avec les puces Apple M4 et M4 Pro/Max, ainsi qu’une version M4 de l’iMac de 24 pouces.

Un Mac mini repensé, enfin !

La nouveauté la plus attendue reste le nouveau Mac mini, qui n’a pas encore bénéficié d’une mise à jour M3 et conserve le même design extérieur depuis 2010. Ce nouveau Mac mini serait plus proche en taille de l’Apple TV que du modèle actuel, mais utiliserait toujours une alimentation interne. Certains ports seraient remplacés par des USB-C et/ou Thunderbolt.

La mention de « 5 ports » suggère l’existence d’un autre modèle avec plus ou moins de ports. Si l’on suit la logique des anciens MacBook Pro, la version M4 Pro du Mac mini pourrait offrir davantage de ports que la version M4 standard.

Gurman indique que d’autres modèles de Mac, notamment le Mac Studio, le Mac Pro et le MacBook Air, recevront des mises à jour M4 tout au long de l’année 2025. Le Mac Studio et le Mac Pro sont ceux qui attendent le plus longtemps une mise à jour, étant toujours équipés de puces M2.

De nouveaux iPad abordables

Apple prévoirait également de nouveaux iPad d’entrée de gamme pour l’événement d’octobre. L’iPad 10 et l’iPad mini n’ont pas été mis à jour depuis plus d’un an. Il est probable qu’ils reçoivent de nouvelles puces, voire un design repensé.

Cet événement d’octobre promet d’être passionnant pour les fans d’Apple, avec des annonces attendues sur plusieurs fronts : nouveaux Mac M4, Mac mini repensé, et iPads rafraîchis. Il faudra attendre l’annonce officielle pour connaître tous les détails, mais les rumeurs actuelles laissent présager un automne riche en nouveautés !