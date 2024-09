Huawei Watch GT 5 : Élégance et performances au rendez-vous le 19 septembre !

Huawei se prépare à lancer plusieurs nouveaux appareils cette semaine, dont des wearables et des tablettes. La société a confirmé que la Huawei Watch GT 5 sera dévoilée le 19 septembre, mais l’événement pourrait également inclure d’autres produits comme la tablette MatePad 12X et les montres connectées Huawei Watch Fit 4 et Huawei Watch D2.

En attendant l’annonce officielle, le site spillssomebeans a récemment publié plusieurs rendus de la Huawei Watch GT 5, offrant un aperçu détaillé de la montre sous tous les angles.

Deux versions pour satisfaire tous les goûts

Les rendus confirment que Huawei lancera deux versions de la Huawei Watch GT 5 : 41 mm et 46 mm. La version plus petite présente un facteur de forme circulaire, tandis que le modèle 46 mm conserve l’aspect octogonal de la précédente génération.

La version 41 mm sera disponible en au moins deux couleurs — Jana Blue et Jana Gold, tandis que la variante 46 mm sera certainement disponible en noir. Bien sûr, les deux modèles pourraient bénéficier d’options de couleurs supplémentaires lors du lancement, mais pour l’instant, seuls ces coloris ont été révélés.

Un design élégant et des fonctionnalités avancées pour la Huawei Watch GT 5

La Huawei Watch GT 5 devrait offrir une résistance à l’eau de 5 ATM, une couronne rotative, un bouton programmable, une lunette en métal et un boîtier en acier inoxydable.

En ce qui concerne les spécifications, la version 41 mm devrait être dotée d’un écran AMOLED de 1,32 pouce, tandis que la variante 46 mm disposera d’un écran AMOLED plus grand de 1,43 pouce.

Huawei a déjà dévoilé quelques détails sur la Watch GT 5, notamment le fait que la montre connectée devrait offrir une autonomie maximale de 7 à 14 jours.

La technologie TrueSense au cœur de l’innovation

La Huawei Watch GT 5 se distingue par la nouvelle technologie de capteur de santé et de fitness TruSense de Huawei, qui offre aux utilisateurs une plus grande précision et des lectures plus rapides dans tous les domaines, tels que la fréquence cardiaque, la température corporelle, le niveau de SpO2, etc.

De plus, la montre connectée est dotée de la nouvelle fonction Health Glance de Huawei, qui permet aux utilisateurs de mesurer plus de 10 indicateurs de santé en moins d’une minute. Nous savons également que la Watch GT 5 disposera d’un GPS intégré, ainsi que de la prise en charge de plus de 100 modes sportifs.

Un prix attractif

Huawei n’a rien annoncé concernant le prix de la Huawei Watch GT 5, mais il est raisonnable de penser que les prix commenceront à environ 250 €, le même montant que les clients devaient payer pour le modèle précédent lors de son lancement.

En somme, la Huawei Watch GT 5 s’annonce comme une montre connectée prometteuse, alliant design élégant, fonctionnalités avancées et prix attractif. Rendez-vous le 19 septembre pour découvrir tous les détails lors de la présentation officielle !