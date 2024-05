Accueil » Découverte du nouvel iPad Pro 2024 : Plus fin, plus puissant avec le M4 et OLED

Le nouvel iPad Pro 2024 de 7e génération d’Apple est équipé d’un écran OLED, d’un châssis plus fin et d’un tout nouveau processeur M4 qui fait honte à tous les ordinateurs Mac.

Apple a dévoilé le nouvel iPad Pro lors de son événement « Let Loose ». La tablette améliorée a été rejointe par l’iPad Air mini-LED, un Apple Pencil avec la technologie Localiser et « squeeze », ainsi qu’un Magic Keyboard en aluminium.

Découvrez le M4 : Le processeur « AI » d’Apple

Au lieu de présenter le processeur M4 dans un ordinateur Mac, Apple a décidé de l’intégrer dans une tablette. Les iPad Pro 11 et 13 pouces (oui, Apple a ajouté 0,1 pouce au modèle 12,9 pouces) sont tous deux équipés du Apple M4, qu’Apple qualifie de processeur « AI ».

Le M4 est construit à l’aide d’une version améliorée du processus de 3 nm. Apple affirme que le nouvel iPad Pro offrira des performances CPU 50 % supérieures et des performances GPU quatre fois supérieures à celles de l’iPad Pro 2022, vieux de 2 ans, qui utilise un chipset M2. En outre, le M4 offre une mise en cache dynamique et une prise en charge du ray tracing accéléré au niveau matériel pour des jeux améliorés et un rendu 3D ultra-rapide.

Il s’agit, selon les termes d’Apple, du chipset IA le plus puissant dans un appareil grand public. Le moteur neuronal (ou unité de traitement neuronal) du M4 est capable d’effectuer 38 000 milliards d’opérations d’IA par seconde. Très peu d’applications tirent parti de cette capacité, bien qu’Apple introduise de nouvelles fonctions d’IA pour Logic Pro et d’autres applications iPad.

Lancer le chipset M4 dans un iPad est une décision étrange et audacieuse. Il s’agit du chipset ARM de bureau le plus puissant du marché, il a sa place dans un « vrai » ordinateur, et pourtant le voici dans une tablette. Il s’agit clairement d’un moyen pour Apple de se positionner dans la bulle du marché de l’IA, de créer un engouement pour les prochains Mac M4, et de se mesurer à la concurrence (en particulier au Snapdragon X de Qualcomm). Cependant, il faut noter qu’Apple contraint iPadOS à un tel point qu’il est impossible de tirer pleinement parti de la puissance de l’iPad Pro. C’était déjà le cas avant l’arrivée du chipset M4.

Par ailleurs, le lancement du chipset M4 laisse penser qu’Apple ne sortira pas de processeur M3 Ultra. Les appareils haut de gamme qui nécessitent un processeur « Ultra », notamment le Mac Studio et le Mac Pro, seront probablement équipés du M4 Ultra (en supposant qu’Apple rafraîchisse le Mac Studio et le Mac Pro avant l’arrivée du M5).

Écran OLED, design plus fin et webcam panoramique pour l’iPad Pro 2024

Le nouveau chipset M4 de l’iPad Pro fera l’objet de milliers de gros titres. Les gens se demanderont si le M4 est « excessif » ou s’il fait de l’iPad un véritable « remplaçant de l’ordinateur portable ». Comme la plupart des gens, j’utilise l’iPad pour des tâches légères. Je ne pourrai jamais pousser cette tablette à ses limites. C’est pourquoi la mise à niveau de l’iPad Pro 2024 la plus intéressante, du moins pour moi, est le nouvel écran OLED.

Apple utilise un panneau OLED « Ultra Retina XDR » dans les iPad Pro 11 et 13 pouces. Ce panneau, qui remplace l’écran mini-LED des précédents modèles, améliore considérablement la qualité de l’écran. L’OLED offre le meilleur rapport de contraste de toutes les technologies d’affichage actuelles, et comme le contraste est très riche, les utilisateurs percevront une netteté et une vivacité des couleurs accrues. Si des fabricants comme Samsung ont rapidement adopté l’OLED, Apple a été relativement lente. Le MacBook devrait bénéficier d’une mise à jour OLED dans le courant de l’année, mais pour l’instant, l’iPad Pro dispose d’un meilleur écran que n’importe quel MacBook.

Contrairement au mini-LED, l’OLED ne nécessite pas de rétroéclairage. L’iPad Pro est donc plus fin que jamais et son écran aura moins d’impact sur l’autonomie de la batterie (reste à savoir si cela se traduira par une meilleure autonomie). Selon Apple, le nouvel iPad Pro 13 pouces ne mesure que 5,1 mm d’épaisseur (contre 6,4 mm auparavant), tandis que le modèle 11 pouces ne mesure que 5,3 mm d’épaisseur (contre 5,9 mm auparavant).

Apple a précédemment évité d’utiliser l’OLED dans l’iPad en raison de contraintes de luminosité. Bien que l’OLED soit très esthétique, elle ne peut pas être aussi lumineuse que la technologie LCD. Ce problème est résolu grâce à une technique appelée « tandem OLED », qui combine deux écrans OLED pour obtenir une luminosité HDR maximale de 1 600 nits et une luminosité SDR de 1 000 nits.

Une caméra frontale en mode paysage

Apple déplace également la caméra frontale de l’iPad Pro vers une orientation paysage. La plupart des gens placent l’iPad en mode paysage lors des appels vidéo, ce qui est donc logique : la caméra est désormais placée à un angle plus flatteur et ne sera pas obstruée par votre pouce lorsque vous portez l’iPad Pro.

Notez que le châssis redessiné de l’iPad Pro peut être incompatible avec les anciens étuis, les claviers et d’autres accessoires.

Prix et disponibilité de l’iPad Pro 2024

Les clients peuvent commander le nouvel iPad Pro 2024 dès aujourd’hui. Le modèle de 11 pouces commence à 1 219 euros, tandis que le monstre de 13 pouces est à 1 569 euros. Les clients peuvent choisir entre les modèles Wi-Fi et cellulaires, bien que les versions cellulaires coûtent quelques centaines d’euros de plus.

À noter qu’Apple a également lancé un tout nouvel Apple Pencil Pro et un Magic Keyboard iPad Pro plus fin et plus léger.