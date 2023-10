Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement « Scary Fast » d’Apple : iMac, M3, et plus encore

C’est l’heure d’un nouvel événement Apple, avec une touche d’effroi. La semaine dernière, la société a annoncé un événement surprise « Scary Fast », ce qui a incité les rumeurs à spéculer qu’Apple dévoilerait de nouvelles puces pour alimenter une nouvelle gamme de Macs.

La nouvelle gamme de puces M3 d’Apple a été le point central de l’événement, alimentant chacun des appareils présentés par Apple lors de leur événement préenregistré de 30 minutes, avec un peu de brouillard, quelques chauves-souris et une musique de chœur inquiétante.

Le coup d’envoi de l’événement ayant été donné à une heure inhabituellement tardive, 1 heure du matin en France, vous avez peut-être manqué les révélations. Je suis là pour récapituler tout ce que l’événement Apple du mois d’octobre a présenté en un seul endroit.

Famille de puces Apple M3

La plus grande nouveauté de l’événement est la famille de puces M3 d’Apple. Nous nous attendions à voir le M3 lors de l’événement, mais Apple est allé de l’avant et a annoncé le M3 Pro et le M3 Max également, ce qui n’avait jamais été fait auparavant.

Je reviendrais bientôt sur les produits dans lesquels ces puces seront intégrées, mais le M3 représente bien plus qu’une simple mise à jour de la gamme Apple. Il s’agit de la première puce pour ordinateur de bureau à bénéficier d’un processus de 3 nm, ce qui lui confère un avantage considérable par rapport aux puces M1 et M2. Cette puce aurait dû être lancée l’année dernière, mais il semble qu’Apple lui ait donné plus de temps pour incuber afin de s’assurer un approvisionnement plus important.

En termes d’améliorations, Apple affirme que les puces sont dotées d’un CPU plus rapide, ainsi que d’un GPU doté d’une architecture entièrement nouvelle. Cette architecture s’articule autour de la mise en cache dynamique, qui, selon Apple, améliore considérablement les performances du GPU. Grâce à l’accélération matérielle du ray tracing et à la prise en charge du mesh shader — deux nouveautés pour les GPU Apple —, le M3 offrirait des performances graphiques 60 % supérieures à celles du M1.

C’est le processus qui change ici. Comme le M2, le M3 propose un processeur à 8 cœurs et un GPU à 8 ou 10 cœurs. Le M3 Pro est équipé d’un GPU à 18 cœurs et d’un CPU à 12 cœurs, tandis que le M3 Max passe à un CPU à 16 cœurs et à un GPU à 40 cœurs. Apple a également augmenté la capacité de mémoire du M3 Max, qui prend désormais en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée.

MacBook Pro M3 de 14 pouces

Enfin, Apple met fin à son MacBook Pro 13 pouces. Si vous n’êtes pas au courant, sachez qu’Apple a proposé le MacBook Pro 13 pouces avec le MacBook Air 13 pouces au cours des deux dernières générations, les deux étant équipés du même processeur. Cela a conduit à une situation où les deux machines offrent des performances identiques, ce qui a mis le MacBook Pro 13 pouces dans une position délicate.

C’est désormais chose faite. Le MacBook Pro 14 pouces a la base M3 en option, et il remplacera le MacBook Pro 13 pouces M2. L’augmentation de la taille de l’écran s’accompagne également d’une augmentation du prix, le MacBook Pro démarrant à 1 999 euros avec la version M3. Par rapport au MacBook Pro 13 pouces M1, Apple affirme que le modèle M3 offre des performances de rendu 60 % plus rapides dans Final Cut Pro, une compilation de code 40 % plus rapide et des performances de feuille de calcul 40 % plus rapides.

Apple n’a pas annoncé de mise à jour du MacBook Air avec le modèle M3. Il sera intéressant de voir comment les prix évolueront si le M3 est un jour disponible sur le MacBook Air, mais pour l’instant, le MacBook Pro 14 pouces reste le seul moyen d’obtenir le M3 dans un ordinateur portable.

Le MacBook Pro M3 14 pouces est disponible à la commande dès maintenant et sortira le 7 novembre.

MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M3 Pro/Max

Apple proposera également le MacBook Pro de 14 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, ainsi qu’un modèle 16 pouces utilisant exclusivement l’une des puces Pro ou Max. Ces modèles sont proposés à partir de 2 499 euros pour le modèle de 14 pouces et de 2 999 euros pour le modèle de 16 pouces, tous deux équipés du M3 Pro.

Ces modèles bénéficient toutefois de quelques mises à jour en dehors de la puce M3. En exclusivité pour les modèles M3 Pro et M3 Max, Apple propose la nouvelle option de couleur Noir sidéral. Ces modèles sont également disponibles en argent, tandis que le MacBook Pro 14 pouces avec M3 est disponible en argent et en gris sidéral.

Apple a également amélioré l’écran Liquid Retina XDR de ces ordinateurs portables. Avec la technologie HDR, l’écran peut désormais supporter une luminosité de 1 000 nits, avec une pointe à 1 600 nits. En SDR, l’écran peut atteindre 600 nits, ce qui, selon Apple, est 20 % plus lumineux qu’auparavant.

Enfin, Apple annonce une autonomie de 22 heures pour le MacBook Pro avec M3. Nous nous attendons à ce que l’autonomie soit plus faible avec les M3 Pro et M3 Max, mais Apple est déjà dans une ligue à part lorsqu’il s’agit de l’autonomie des ordinateurs portables.

Comme pour le MacBook Pro 14 pouces, vous pouvez commander ces modèles dès maintenant, les unités étant expédiées le 7 novembre.

iMac M3 24 pouces

Apple met enfin à jour l’iMac 24 pouces. Il est désormais disponible avec le M3, qui devrait constituer une amélioration considérable par rapport au modèle précédent. Apple affirme que l’iMac 24 pouces avec M3 est jusqu’à 2x plus rapide que la version précédente, et qu’il est proposé au même prix, à savoir 1 599 euros.

Heureusement, Apple n’a pas trop modifié le format de l’iMac avec M1, qui figure depuis des années dans la liste des meilleurs ordinateurs de bureau. Il est disponible dans les mêmes 7 coloris que précédemment, avec des accessoires assortis, et Apple a conservé l’écran Retina ,5K capable d’atteindre une luminosité de 500 nits.

Cependant, il y a quelques changements en dehors de la puce. Apple a renforcé la connectivité avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, et il est possible d’accéder à quatre ports USB-C, dont deux prennent en charge Thunderbolt. Le modèle de base doté d’un GPU à 8 cœurs reste toutefois limité à deux ports USB-C.

L’iMac M3 de 24 pouces est disponible à l’achat dès maintenant à partir de 1 599 euros avec un GPU à 8 cœurs. Apple propose également une version avec un GPU à 10 cœurs pour 1 829 euros. L’ordinateur de bureau sera disponible chez les revendeurs le 7 novembre.

