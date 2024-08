iPad mini 7 : Une mise à niveau avec puce M2 et Apple Intelligence en vue

De récents rapports indiquent que l’iPad mini 7 pourrait être annoncé très prochainement, suite à l’épuisement des stocks de l’iPad mini 6 dans les Apple Store. Cet épuisement pourrait bien être un indice fort que la prochaine génération du plus petit des iPad est sur le point de faire son apparition.

Alors que l’événement d’Apple « It’s Glowtime » en septembre est principalement attendu pour le lancement de l’iPhone 16, il semble qu’un autre appareil pourrait également bénéficier d’une mise à jour lors de cette occasion.

De nombreux clients anticipent déjà avec impatience l’arrivée du prochain iPad mini, et les rumeurs sont nombreuses à prédire son lancement pour cette année.

Le célèbre analyste de Bloomberg, Mark Gurman, a récemment révélé que les stocks de l’iPad mini 6 sont extrêmement bas dans plusieurs Apple Store, ce qui pourrait indiquer que l’annonce de l’iPad mini 7 est imminente. Selon Gurman, cette réduction des stocks de l’ancienne version de l’iPad mini dans « plusieurs configurations » laisse présager une annonce prochaine pour rafraîchir la gamme.

Et il y a une grande raison pour laquelle le moment est idéal pour le faire : Apple Intelligence.

Un lancement de l’iPad mini 7 lors de l’événement de septembre ?

Avec ces indices et les problèmes de stock de l’iPad mini 6, Gurman a suggéré qu’Apple pourrait bien se préparer à annoncer la nouvelle version lors de son événement de septembre. Par ailleurs, 9to5Mac estime qu’il y a 50 % de chances que cette annonce soit faite en même temps que celle de l’iPhone 16 lors de l’événement « It’s Glowtime », ou qu’elle soit retardée jusqu’à l’habituel événement iPad en octobre.

L’iPad est un produit phare d’Apple, avec plusieurs déclinaisons allant de la version classique aux variantes Pro, en passant par le Air plus légère, et enfin la version mini. La dernière mise à jour de l’iPad mini remonte à 2021 avec la sortie de la 6e génération, qui avait notamment fait parler d’elle à cause de son problème de « jelly scrolling ». Depuis, les attentes autour de l’iPad mini 7 se sont intensifiées, beaucoup prévoyant un lancement en 2024. Depuis, deux générations d’iPad Air et d’iPad Pro ont été lancées, ainsi qu’un iPad normal. En d’autres termes, cela fait longtemps qu’Apple n’a pas manifesté d’amour pour sa plus petite tablette.

Il est largement attendu que cette nouvelle version corrige le problème de défilement, mais surtout qu’elle intègre des améliorations significatives, comme l’introduction de la puce A17 Bionic avec une intelligence artificielle avancée, le WiFi 6E, le Bluetooth 5.3, et de nouvelles couleurs. Alors qu’il est surprenant qu’Apple vende toujours un appareil âgé de trois ans, les problèmes de stock actuels laissent présager une mise à jour imminente.

L’épuisement des stocks de l’iPad mini 6 dans les Apple Store est un indice majeur d’une nouvelle version à venir.