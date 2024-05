Apple dévoile la puce Apple M4 : Révolution en puissance et IA pour l’iPad Pro

Apple sort de nouvelles puces Apple M4 6 mois seulement après la sortie de la gamme M3. Toutefois, la date de sortie n’est pas aussi surprenante que l’appareil qu’elle équipe : le nouvel iPad Pro, qui s’appuie sur la gamme M2 et saute complètement la gamme M3.

Cela n’a rien à voir avec le schéma habituel d’Apple qui consiste à sortir un nouveau chipset avec une nouvelle gamme de Mac jusqu’à présent.

La nouvelle puce Apple M4 est le deuxième chipset d’Apple à suivre une architecture à 3 nanomètres (après le M3). Il n’y a pas d’amélioration notable à cet égard, et Apple s’abstient de comparer directement les performances avec celles du M3.

Bien qu’Apple présente le nouveau M4 comme un « grand pas en avant pour Apple Silicon », il semble s’agir d’une version plus soignée du M3. Toutefois, il existe encore quelques améliorations qui peuvent aider le premier à se démarquer.

Si vous prévoyez d’acheter le nouvel iPad Pro 2024 — ou si vous êtes simplement curieux des mises à niveau qu’Apple pourrait apporter à sa série de Mac cette année — voici tout ce que le Apple M4 offre de nouveau et d’amélioré.

Quelques nouveautés pour la puce Apple M4

La première des améliorations apportées à la puce Apple M4 est une nouvelle configuration du processeur, qui comporte désormais 10 cœurs au lieu de 8 sur le M3 de base. Les 10 cœurs comprennent 4 cœurs de performance et 6 cœurs d’efficacité, qui se combinent pour augmenter les performances de 50 % par rapport au modèle précédent de l’iPad Pro sorti en 2022. Apple affirme également que l’architecture 3 nm plus efficace permet à l’iPad Pro M4 d’offrir les mêmes performances pour une consommation d’énergie réduite de moitié par rapport à un M2.

L’autre changement concerne un GPU à 10 cœurs, le même que le M3 du MacBook Air sorti en début d’année. Apple indique que ce GPU « s’appuie » sur le précédent matériel du M3. Le M4 offre ce qu’Apple appelle la mise en cache dynamique, qui permet des fonctionnalités telles que le ray tracing accéléré au niveau matériel et le mesh shading pour un rendu plus réaliste dans les modèles 3D et les jeux. Ces fonctionnalités étaient déjà présentes sur le M3, mais Apple les apporte à l’iPad Pro avec le Apple M4.

Apple affirme que le nouveau Apple M4 offre un « rendu Pro » 4x plus rapide que le M2, mais cette terminologie vague rend ambiguë l’amélioration réelle des performances. D’après les tests effectués par Notebookcheck, le M3 est 10 à 20 % plus performant que le M2 sur différents benchmarks. Comme il s’agit essentiellement d’un M3 amélioré, ne vous attendez pas à un bond en avant des performances.

Améliorations substantielles des performances de l’IA

Les choses ont considérablement changé depuis qu’Apple a sorti son dernier iPad Pro, l’IA étant devenue un élément central de tout produit technologique destiné au grand public ou à l’entreprise. Apple se concentre et inclut ce qu’elle appelle son « moteur neuronal le plus puissant à ce jour ». Il est doté d’une conception à 16 cœurs, qui est à nouveau identique à celle du M3, mais beaucoup plus puissante.

Apple mérite à juste titre d’être appréciée pour avoir été l’une des premières marques à inclure une unité de traitement neuronal sur un chipset mobile, à commencer par le A11 Bionic, qui a été lancé avec les séries iPhone X et 8. Si les fabricants de puces mobiles tels que Qualcomm, MediaTek, Samsung et Huawei ont rapidement suivi le mouvement, les fabricants de composants pour PC Intel et AMD ont seulement commencé à intégrer des modules dédiés au traitement de l’IA.

Le nouveau moteur neuronal — plus communément appelé unité de traitement neuronal (NPU) — peut effectuer jusqu’à 38 billions d’opérations par seconde (TOPS), soit plus du double des 18 TOPS de l’Apple M3 et un peu plus que les 35 TOPS annoncés par Apple pour la puce A17 Bionic qui équipe les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Le NPU plus rapide sera utile pour les tâches où l’IA générative peut remplacer le travail manuel, en particulier dans les applications créatives comme Adobe Photoshop ou Final Cut Pro pour l’iPad.

Potentielle feuille de route pour les Mac M4

Outre ces améliorations, le Apple M4 comprend un moteur d’affichage dédié pour faire fonctionner le nouvel écran OLED des modèles iPad Pro 2024. Apple appelle cet écran « l’écran le plus avancé au monde » en raison de la façon dont il empile deux couches de panneaux OLED dans un profil ultra-mince, ce qui lui vaut également le nom de « Tandem OLED ».

En plus de garantir que les panneaux OLED superposés fonctionnent en tandem, le moteur d’affichage permet également d’obtenir des couleurs exactes, une luminosité élevée, une détection tactile précise et un rafraîchissement dynamique à différents taux entre 10 et 120 Hz en fonction du contenu affiché à l’écran. On ne sait pas si le moteur d’affichage sera également présent sur la puce M4 lorsqu’il équipera les Mac, mais son inclusion est sans aucun doute passionnante pour l’iPhone 16 Pro, qui pourrait utiliser une puce de série A essentiellement modifiée à partir du M4.

En outre, avec l’annonce du M4, Apple va probablement abandonner le M3 Ultra et se concentrer sur la sortie de la prochaine génération du Mac Pro avec un M4 Ultra. D’autres appareils Mac, tels que le Mac Mini et le Mac Studio, doivent également être mis à jour et sont susceptibles d’adopter des variantes de la puce M4 au lieu du M3. En attendant, Apple a plus de chances de mettre à jour le MacBook Pro fin 2024 ou début 2025 que le MacBook Air, qui a été récemment rafraîchi avec le chipset M3.