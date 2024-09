ROG Phone 9 : Le futur champion des smartphones gaming se dévoile !

Le prochain ROG Phone n’est pas attendu avant plusieurs mois, mais les premières informations sur cette neuvième itération viennent d’être divulguées depuis la Chine. Le ROG Phone 9 ne devrait pas arriver avant l’année prochaine, mais on peut s’attendre à d’autres fuites à son sujet.

Relayée par PlayfulDroid, la source chinoise Smart Pikachu semble être le premier à nous fournir des détails sur le ROG Phone 9. Selon lui, la série ROG Phone 9 sera équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, le même chipset que l’on retrouvera dans de nombreux autres flagships lancés à partir d’octobre prochain, comme le OnePlus 13, les Xiaomi 15 et 15 Pro, ainsi que la série Honor Magic 7.

En outre, le ROG Phone 9 disposerait de pas moins de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage interne. Bien que cela représente une quantité considérable de mémoire, ce n’est pas surprenant puisque certains modèles précédents du ROG Phone avaient déjà la même configuration.

Un écran amélioré et une charge rapide de 65W

La source chinoise affirme également que le ROG Phone 9 bénéficiera d’un meilleur écran. Sans plus de précisions pour le moment, rappelons que les ROG Phone 8 et 8 Pro sont équipés d’écrans AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Un autre détail déjà confirmé concerne la batterie du ROG Phone 9 : elle supportera la charge rapide filaire de 65 W. Cette information provient directement de la plateforme de certification 3C en Chine, ce qui laisse présager une forte probabilité que le téléphone soit effectivement doté de cette fonctionnalité.

Lancement prévu début 2025 de la série ROG Phone 9

Bien que ces premières spécifications ne révèlent que deux améliorations majeures — le processeur et l’écran — il est fort possible que d’autres détails soient divulgués dans les semaines à venir.

Enfin, étant donné que les ROG Phone 8 et 8 Pro ont été lancés début 2024, on peut s’attendre à ce que le ROG Phone 9 soit présenté en Chine au début de l’année prochaine, même si une sortie anticipée n’est pas exclue.

Le ROG Phone 9 s’annonce déjà comme un smartphone gaming ultra-puissant, repoussant les limites de la performance mobile. Les passionnés de jeux vidéo peuvent d’ores et déjà se réjouir de cette future sortie !