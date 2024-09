Huawei Mate XT : Plus de 2,8 millions de réservations pour le premier smartphone tri pli

Huawei fait sensation en Chine avec son nouveau smartphone pliable à triple pli, le Mate XT, pour lequel plus de 2,8 millions de réservations ont été enregistrées avant même son lancement officiel.

Ce modèle très attendu sera dévoilé lors d’un événement en Chine le mardi 10 septembre à 14h30 (heure locale), et sa sortie est prévue pour le 20 septembre. Si les détails concernant les spécifications et les prix ne seront connus qu’au cours de l’événement, on sait déjà que le Mate XT sera disponible en deux couleurs : noir et rouge.

Huawei n’en est pas à son premier smartphone pliable. La marque a déjà lancé des modèles tels que le Mate X5 (pliage en style livre) et le Pocket P50 (format clapet). Selon TechInsights, les expéditions de smartphones pliables ont connu une croissance de 85 % au deuxième trimestre de cette année, preuve de l’essor de ce marché. Huawei, après avoir surmonté les sanctions américaines qui l’empêchaient d’accéder aux puces les plus avancées, a réussi à rebondir spectaculairement sur le marché chinois.

Un défi technologique : puces Kirin et limitations

Pendant plusieurs années, Huawei a dû s’appuyer sur des puces Snapdragon modifiées pour éviter l’accès aux réseaux 5G sur ses modèles phares, tels que les P50, Mate 50 et P60. Toutefois, en 2022, l’entreprise a surpris tout le monde en introduisant la série P60, équipée de sa propre puce Kirin 9000s en 7 nm, capable de supporter la 5G. C’était une avancée majeure pour Huawei, marquant le retour de la 5G sur ses appareils depuis la série Mate 40 en 2020.

Cependant, la principale usine de fabrication de ses puces, SMIC, fait face à des restrictions qui l’empêchent d’accéder aux équipements de lithographie les plus récents. Cela signifie que ses puces sont actuellement deux générations derrière les puces en 3 nm fabriquées par TSMC et Samsung. Malgré ce retard technologique, Huawei a démontré qu’elle pouvait toujours proposer des smartphones compétitifs et bien conçus avec des puces plus anciennes, tout en continuant de développer de nouvelles solutions, comme des rumeurs le suggèrent pour un futur processeur en 5nm.

Le Mate XT : une innovation majeure avec un prix record

Le Mate XT marque une nouvelle étape dans l’innovation mobile. Il s’agit du premier smartphone à triple pli du marché, qui se déploie pour offrir un écran de 10 pouces, semblable à une tablette. Cette prouesse technologique pourrait également s’accompagner d’un prix impressionnant : on estime que le Mate XT pourrait être commercialisé à environ 28 440 yuans chinois, soit près de 3 620 euros, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus chers jamais lancés.

Le Mate XT pourrait bien représenter un tournant pour Huawei, tant par son design innovant que par sa capacité à réintroduire des puces 5G sur ses appareils malgré les contraintes technologiques. Avec des millions de consommateurs prêts à l’acquérir, il sera intéressant de voir comment ce modèle s’imposera face à la concurrence et si Huawei pourra maintenir son élan sur le marché international des smartphones pliables.