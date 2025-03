Huawei : résultats financiers 2024 records, l’entreprise dépasse les attentes après les sanctions

Après plusieurs années en mode survie, Huawei est sur le point de tourner une page historique. Huawei s’apprête à dévoiler ses résultats annuels pour l’année 2024, et les chiffres s’annoncent spectaculaires : selon les estimations, le chiffre d’affaires atteindrait 860 milliards de yuans, soit environ 118 milliards de dollars.

Ce montant s’approche dangereusement du record atteint en 2020, juste avant les sanctions américaines, lorsque l’entreprise avait généré 891 milliards de yuans.

La trajectoire de Huawei depuis les sanctions américaines de 2019 a été tout sauf simple. Privée d’accès aux technologies avancées, notamment aux puces 5G et aux logiciels comme Android de Google ou les outils d’Oracle, l’entreprise a dû se réinventer en profondeur. Mais loin de se laisser abattre, Huawei a investi massivement dans de nouveaux secteurs stratégiques : logiciels maison, conception de puces, systèmes de conduite autonome, infrastructure 5G pour des industries spécifiques, et plus encore.

Lors d’une rencontre avec le président chinois Xi Jinping en mai dernier, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, s’est montré confiant, affirmant que les inquiétudes liées aux pénuries de puces et de logiciels en Chine étaient désormais largement atténuées.

L’électronique grand public redémarre, l’automobile s’envole

Huawei n’a pas encore publié de ventilation précise de ses revenus par secteur, mais la société a confirmé que sa division grand public était repartie à la hausse. En 2024, elle aurait livré plus de 45 millions de smartphones, soit une croissance d’au moins 25 % sur un an, malgré les défis persistants liés à la fabrication de puces avancées, tout comme pour le marché des tablettes.

Mais c’est dans le secteur automobile que Huawei surprend le plus. Grâce à ses technologies de conduite autonome, l’entreprise a noué des partenariats avec des constructeurs automobiles chinois, notamment publics, pour renforcer la compétitivité du pays dans le secteur des véhicules électriques. Les modèles M7 et M9, équipés des systèmes d’aide à la conduite de Huawei, rencontrent un vif succès sur le marché chinois.

HarmonyOS et MetaERP : l’indépendance technologique made in China

Face à l’interdiction d’utiliser Android ou d’autres logiciels américains, Huawei a lancé son propre système d’exploitation, HarmonyOS, qui équipe désormais plus d’un milliard d’appareils. Parallèlement, l’entreprise a aussi développé son propre ERP (Enterprise Resource Planning), baptisé MetaERP, pour remplacer les solutions américaines dans la gestion de ses activités.

Sur le front des semi-conducteurs, Huawei s’est également démarqué en concevant des puces maison destinées à l’intelligence artificielle, positionnant ainsi l’entreprise comme un concurrent potentiel de Nvidia dans ce domaine hautement stratégique.