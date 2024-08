Pixel 9 Pro Fold : La tablette pliable de Google qui réinvente le smartphone

Une tablette qui tient dans la poche — c’est l’argument de vente des smartphones pliables, mais c’est généralement une exagération. Aujourd’hui, Google fait appel aux partisans des smartphones pliables avec le Pixel 9 Pro Fold, un appareil qui a à peu près la taille d’un iPad Mini et qui est rempli à ras bord de matériel exceptionnellement haut de gamme.

Le Pixel 9 Pro Fold est le plus grand smartphone pliable à ce jour. Son écran intérieur mesure 8 pouces de diagonale, soit une augmentation de 5,25 % par rapport à celui du Galaxy Z Fold 6. L’écran de couverture est lui aussi d’une taille impressionnante, puisqu’il mesure 6,3 pouces (la même taille que le Pixel 9 Pro standard).

Les dimensions du Pixel 9 Pro Fold mesurent 155,2 x 150,2 x 5,11 mm lorsqu’il est plié et 155,2 x 77,1 x 10,5 lorsqu’il est déplié. L’écran de couverture est un OLED full HD+ 120 Hz de 6,24 pouces avec une résolution de 2 424 x 1 080 pixels. Il est protégé par le verre Corning Gorilla Victus 2. L’écran intérieur est donc un grand écran OLED LTPO de 8 pouces avec une résolution de 2 152 x 2 075 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De toute évidence, la grande taille du Pixel 9 Pro Fold offre un peu plus d’espace pour les composants internes. Ce n’est pas seulement le plus grand téléphone pliable ; il est également plus fin que tous les autres smartphones pliables, mesurant seulement 5,1 mm d’épaisseur lorsqu’il est étalé en mode tablette. Plus grand et plus fin, une combinaison fantastique.

Mais la taille ne fait pas tout. Google tient à faire du Pixel 9 Pro Fold un véritable appareil phare. Ce smartphone pliable correspond presque aux spécifications du Pixel 9 Pro standard, embarquant un chipset Tensor G4 de nouvelle génération, 16 Go de RAM et 2 700 nits de luminosité maximale. Je suis également surpris de voir la certification de résistance à la poussière et à l’immersion dans l’eau IP68 dans le Pixel 9 Pro Fold. Et, fait intéressant, Google a augmenté la vitesse de charge filaire à 45 watts.

Déception sur les caméras du Pixel 9 Pro Fold

La gamme de capteurs photo du Pixel 9 Pro Fold bénéficie également de quelques améliorations — il y a un capteur photo large de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 10,5 mégapixels, un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels, et une caméra frontale de 10 mégapixels. Pourtant, la caméra est le seul domaine où le nouveau pliable de Google n’est pas à la hauteur du Pixel 9 Pro standard. Les clients qui optent pour le téléphone non pliable obtiennent une caméra principale de 50 mégapixels et un impressionnant objectif selfie de 42 mégapixels, ce qui aurait été une aubaine pour les chats vidéo sur le Fold.

Naturellement, le Pixel 9 Pro Fold comprend des fonctionnalités logicielles uniques. Une nouvelle fonction YouTube Multiview remplit l’écran pliable avec jusqu’à quatre flux vidéo (Google n’a pas précisé si cela nécessitait YouTube Premium), et une fonction de photographie « Made You Look » fait clignoter des animations amusantes sur l’écran de couverture lorsque vous utilisez l’écran intérieur comme viseur (idéal pour photographier de jeunes enfants).

Bien que ces spécifications et fonctionnalités soient toutes très impressionnantes, je dois souligner que l’envergure massive du Pixel Fold d’origine était une plainte fréquente parmi les critiques. Pousser le téléphone à une taille encore plus grande peut rendre l’utilisation à une main encore moins pratique. Et bien que ce téléphone pèse beaucoup moins que son prédécesseur avec seulement 257 grammes (contre 283 grammes), il est encore 60 grammes plus lourd que le Pixel 9 Pro standard.

Google est également confronté aux mêmes défis logiciels et matériels qui affectent tous les smartphones pliables. Le Pixel 9 Pro Fold ne peut pas se poser complètement à plat en mode tablette malgré sa charnière améliorée. La prise en charge des applications pour les pliables est encore ponctuelle, même avec la dernière mise à jour Android 15. Et si le format 6:5 est excellent pour la productivité ou les jeux (avec des apps optimisées), c’est une forme un peu gênante pour la lecture de vidéos en plein écran.

Un prix élevé pour ce petit bijou

Le Pixel 9 Pro Fold est disponible en précommande à partir de 1 899 euros. Un abonnement d’un an au plan Google One AI Premium est inclus dans l’achat. Le Pixel 9 Pro Fold est disponible en deux coloris — Porcelaine et Noir volcanique et est disponible en deux variantes de stockage 16 Go + 256 Go et 16 Go+ 512 Go.