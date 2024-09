IFA 2024 : Honor lance le Magic V3 et sa gamme d’appareils innovants

Honor a annoncé ses dernières avancées en matière de technologie d’intelligence artificielle et de protection de la vie privée lors de l’IFA 2024, présentant une gamme de nouveaux produits pour le marché mondial : le Honor Magic V3, le Honor MagicBook Art 14, le Honor MagicPad 2 et la Honor Watch 5.

Honor Magic V3 : Un smartphone pliable innovant

Le Honor Magic V3 se distingue par un design élégant avec une épaisseur de 9,2 mm lorsqu’il est plié et un poids de seulement 226 g. Conçu avec 19 matériaux avancés et 114 microstructures, ce modèle pliable mise sur la durabilité et l’esthétique, grâce notamment à un module caméra octogonal en forme de dôme et une finition taillée au diamant.

La coque arrière du Magic V3 est renforcée avec un matériau spécial, le Special Fiber, offrant une résistance aux impacts 40 fois supérieure à celle des smartphones classiques et réduisant l’épaisseur de la coque de plus de 30 %. De plus, la charnière Honor Super Steel, certifiée par SGS pour sa durabilité, permet jusqu’à 500 000 pliages sans dommage.

L’écran intérieur, protégé par le bouclier Anti-scratch NanoCrystal, assure une protection accrue contre les rayures.

Un écran pliable performant

Le Magic V3 propose un écran externe de 6,43 pouces et un écran interne pliable de 7,92 pouces. Il est également doté de plusieurs technologies de confort visuel, notamment l’AI Defocus Display, un mode d’affichage qui atténue les distractions visuelles, le 4320 Hz PWM Dimming pour une réduction de la fatigue oculaire, ainsi que le Dynamic Dimming et le Circadian Night Display, qui adaptent la luminosité à l’heure de la journée pour un meilleur confort oculaire.

Équipé d’une batterie Silicon-carbon de 5 150 mAh, le Magic V3 offre une excellente autonomie, complétée par une charge filaire rapide de 66 W et une charge sans fil de 50 W grâce à la technologie Honor SuperCharge.

Photographie et IA

Côté photographie, le Magic V3 ne déçoit pas avec un système de triple caméra : un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, un capteur principal de 50 mégapixels, et un ultra-grand angle de 40 mégapixels.

Des fonctionnalités IA avancées, telles que le Honor AI Motion Sensing et le Honor AI Portrait Engine, améliorent la qualité des clichés. Des outils de productivité, comme Google Cloud avec des fonctionnalités IA intégrées comme Honor Gomme IA et la Traduction Face-à-face, optimisent également l’expérience utilisateur.

Spécifications techniques complètes du Honor Magic V3

Écran interne : 7,92 pouces (2344 x 2156 pixels), OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, jusqu’à 5000 nits.

Écran externe : 6,43 pouces (2376 x 1060 pixels), OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750.

Stockage : 12 Go de RAM LPDDR5X, 512 Go de stockage UFS 4.0.

Caméra arrière : 50 mégapixels (principal), 50 mégapixels (périscope), 40 mégapixels (ultra-large).

Batterie : 5150 mAh, charge filaire 66W, charge sans fil 50W.

OS : MagicOS 8.0.1 basé sur Android 14.

Honor MagicBook Art 14 : Légèreté et puissance

Le Honor MagicBook Art 14 est un ordinateur portable ultra-léger pesant à peine 1 kg et doté d’une épaisseur de 10 mm. Son design élégant s’appuie sur la technologie de pulvérisation d’émail satinée et des courbes en feuille de vigne. Construit en alliage de magnésium, il est conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle, complétée par un clavier en titane.

Il dispose d’un écran tactile FullView de 14,6 pouces avec une résolution 3,1K et un ratio écran/corps de 97 %. Alimenté par un processeur Intel Core Ultra 7 155H, ce portable est conçu pour offrir des performances optimisées pour les tâches créatives et professionnelles.

L’ordinateur intègre des fonctionnalités IA comme la gestion intelligente des e-mails et la transcription en temps réel. Sa batterie de 60 Wh, avec un design hétérogène, optimise l’utilisation de l’espace et prolonge la durée de vie de la batterie.

Spécifications techniques

Écran : 14,6 pouces, 3.1K, OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Processeur : Intel Core Ultra 7/5.

Stockage : Jusqu’à 32 Go de RAM, 1 To de SSD.

Batterie : 60 Wh avec charge rapide Honor SuperCharge.

Honor MagicPad 2 : Une expérience visuelle immersive

La Honor MagicPad 2 est une tablette de 5,8 mm d’épaisseur avec un poids de 555 g. Elle est équipée d’un écran 12,3 pouces avec une résolution 3K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une qualité d’image exceptionnelle.

Dotée d’une batterie de 10 050 mAh avec une charge rapide de 66 W, la tablette assure une longue autonomie pour la productivité et le divertissement. Ses fonctionnalités IA incluent la reconnaissance des formules mathématiques et l’amélioration de l’écriture manuscrite.

Spécifications techniques

Écran : 12,3 pouces, 3K, 144 Hz.

Processeur : Snapdragon 8s Gen 3.

Stockage : 12 Go de RAM, 256 Go de stockage.

Audio : 8 haut-parleurs avec audio spatial 3D.

Disponibilité et prix

Voici les prix :

Honor Magic V3 : à partir de 1999,90 euros, disponible en précommande avec des coloris Emerald Green et Black. Jusqu’au 6 octobre vous bénéficiez sur honor.com de 300 € de coupon, le HONOR Magic Pencil, un Super Charger de 66 W.

Honor MagicPad 2: sera disponible en deux coloris : Moonlight White et Black à partir de 599,9 €, avec une offre de 50 € de remise, un clavier bluetooth et un HONOR Magic Pencil offerts

Honor MagicBook Art 14 : les prix seront annoncés prochainement dans les coloris Emerald Green, Starry Grey et White.

Avec ces nouveaux produits, Honor continue de se positionner comme un acteur clé dans l’innovation technologique, combinant IA avancée et performances de haut niveau. Comme l’a souligné George Zhao, PDG de Honor : « Grâce à notre expertise en technologie des appareils, nous développons des expériences IA personnelles, intuitives et sécurisées adaptées aux besoins des utilisateurs ».

Ces appareils marquent un pas vers un avenir où l’intelligence artificielle et la protection de la vie privée sont au cœur des innovations.