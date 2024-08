Samsung et Huawei : La bataille des écrans tri-pliable va débuter !

Samsung Display a récemment lancé une campagne publicitaire impressionnante à New York pour promouvoir ses écrans OLED, attirant l’attention des habitants et des touristes pendant les chauds jours d’été. Jusqu’au 5 septembre, les célèbres bus touristiques de la ville arboreront une publicité accrocheuse mettant en avant les écrans OLED de Samsung. Sur l’affiche, un requin souriant tient un smartphone tri-pliable avec l’inscription « OLED Vibes » affichée sur l’écran, accompagnée du slogan « Jawsome OLED ».

Cette campagne publicitaire immersive donne l’illusion que les passagers assis sur le pont supérieur des bus sont en train de nager près d’une plage, créant un effet visuel frappant. Ces bus circulent dans les principaux points d’intérêt de New York, comme Times Square, l’Empire State Building et Wall Street, ainsi que dans les quartiers plus au nord, en passant par des lieux emblématiques tels que le Musée américain d’Histoire naturelle, le Metropolitan Museum of Art et Central Park.

Il y a près de trois ans, Samsung Display avait dévoilé son écran OLED tri-pliable appelé « Flex In & Out », qui se plie en forme de S, à la manière d’un origami. Bien que Samsung ne semble pas être sur le point de lancer un smartphone tri-pliable, la concurrence, en particulier Huawei, se prépare à franchir cette étape.

En effet, Huawei s’apprête à lancer un smartphone tri-pliable qui pourrait arriver avant la très attendue série de flagships Huawei Mate 70, prévue pour le quatrième trimestre de cette année. Une photo montre l’ancien PDG de Huawei, Richard Yu, tenant un prototype de cet appareil à bord d’un avion. Ce qui confirme la nature tri-pliable de l’appareil est la présence d’un poinçon au centre pour la caméra frontale sur l’écran gauche, avec deux plis visibles ensuite.

Actuellement, Richard Yu est le président du groupe de la consommation de Huawei.

Une première dans le monde pour Huawei

D’après les informations divulguées par Digital Chat Station sur Weibo, ce smartphone sera le premier au monde à présenter une conception tri-pliable à double charnière, se pliant à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Une fois déplié, l’écran interne devrait être particulièrement plat et offrir une surface impressionnante de 10 pouces. Ce smartphone serait alimenté par un processeur de la série Kirin 9, initialement prévu pour être lancé avec la série Mate 70. Cependant, des questions subsistent quant à savoir si ce chipset sera fabriqué par SMIC en utilisant son nœud 7 nm ou si la fonderie chinoise a réussi à développer un procédé pour produire un SoC en 5 nm pour Huawei en utilisant la lithographie à ultraviolets profonds (DUV).

Ainsi, tandis que Samsung Display attire l’attention avec sa campagne à New York, Huawei semble prêt à faire sensation sur le marché des smartphones avec son futur smartphone tri-pliable. Les prochaines annonces dans ce domaine promettent d’être passionnantes, alors que les géants de la technologie continuent de repousser les limites de l’innovation en matière d’affichage.