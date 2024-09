iPhone 16 : Les ventes déçoivent, l’iPhone 16 Plus tire son épingle du jeu

La série iPhone 16 est disponible en précommande depuis le vendredi 13 septembre. Le week-end de lancement de l’iPhone 16 donne une idée du modèle qui a suscité le plus d’intérêt et de précommandes. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la demande pour l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max est inférieure aux attentes d’Apple.

En revanche, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus ont enregistré plus de précommandes au cours du premier week-end que les iPhone 15 et 15 Plus de l’année dernière. Il est intéressant de noter que l’iPhone 16 Plus est le best-seller du premier week-end. Ainsi, si ces dernières années les modèles d’iPhone Pro d’Apple ont généralement été les plus vendus, cela semble toujours être le cas cette année.

Selon l’analyse des précommandes de Kuo, la gamme iPhone 16 a atteint environ 37 millions d’unités au cours du premier week-end, ce qui représente une baisse de près de 13 % par rapport aux ventes du premier week-end de la série iPhone 15 de l’année dernière. Kuo a indiqué que le facteur clé de la baisse des ventes est la demande plus faible pour les modèles Pro. Ces données sont basées sur une « étude de la chaîne d’approvisionnement » et sur les délais d’expédition sur la boutique en ligne d’Apple.

Voici ce que Kuo a trouvé dans son analyse :

Les précommandes de l’iPhone 16 Pro Max ont baissé de 16 % par rapport à l’année dernière.

Les ventes du premier week-end de l’iPhone 16 Pro ont baissé de 27 % par rapport à l’année dernière.

Les précommandes de l’iPhone 16 Plus ont fait un bond impressionnant de 48 % par rapport à l’année dernière.

L’iPhone 16 est en hausse de 10 % par rapport à l’iPhone 15 de l’année dernière.

Le retard Apple Intelligence plombe la série iPhone 16

Cette année, les gens semblent plus intéressés par les modèles standard que par les modèles haut de gamme Pro. C’est du moins ce que l’on peut dire pour le premier week-end de vente de l’iPhone 16. Malgré la croissance impressionnante de l’iPhone 16 Plus, la demande plus faible que prévu pour l’iPhone 16 Pro l’emporte largement.

Selon Kuo, l’une des principales raisons de la baisse de la demande pour l’iPhone 16 Pro est l’absence de la fonction Apple Intelligence, tant annoncée, sur les appareils lors de leur lancement le 20 septembre. Au lieu de cela, Apple lancera ses fonctions d’intelligence artificielle en octobre avec la mise à jour iOS 18.1. En outre, la suite de fonctions d’intelligence artificielle sera déployée par étapes, certains ajouts arrivant même à la fin de l’année 2024 ou au début de l’année 2025. Pour l’instant, le charme de l’intelligence d’Apple ne fonctionne pas pour tout le monde. Kuo a également indiqué que Apple devait faire face à une concurrence massive en Chine.

Des modèles standard d’iPhone 16 plus proche des Pro

Selon les chiffres de Kuo, Apple avait de grands espoirs pour l’iPhone 16 Pro Max et a produit 6 millions d’unités de ce produit phare avant son lancement, ce qui représente une augmentation de 106 % par rapport à l’année dernière. L’augmentation de la demande pour les iPhone 16 et 16 Plus pourrait également s’expliquer par le fait que les modèles standard sont désormais plus proches des modèles Pro. Le bouton de Commande de l’appareil photo est disponible sur toute la gamme et les couleurs de l’iPhone 16 sont plutôt bonnes cette fois-ci.

Les fêtes de fin d’année pourraient considérablement stimuler les ventes d’iPhone 16, et les modèles les plus vendus changent souvent à la fin du premier trimestre fiscal d’Apple. Dans les mois à venir, nous en saurons plus sur les performances de l’iPhone 16.