iPhone 16 : Découvrez le nouveau bouton Commande de l’appareil photo

Il y a quelques années, on pensait que l’avenir des smartphones serait celui des appareils sans ports ni boutons. Mais, il semblerait que Apple aille dans l’autre sens.

Apple a enfin dévoilé sa dernière série d’iPhone 16 lors de l’événement de lancement « It’s Glowtime ». Cette année, les modèles standard et Pro sont dotés d’un grand nombre de nouveautés et d’améliorations intéressantes. L’un des principaux changements apportés aux modèles iPhone 16 est l’ajout d’un bouton dédié au contrôle de l’appareil photo, précédemment connu sous le nom de bouton de capture, qui permet d’accéder facilement à plusieurs fonctions liées à l’appareil photo.

Ce nouveau bouton semble être un ajout très utile pour les amateurs de photographie mobile. J’ai mentionné tout ce que vous devez savoir sur le bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16, y compris son fonctionnement et les fonctions qu’il offre. C’est parti !

Comment fonctionne le bouton Commande de l’appareil photo de l’iPhone 16 ?

Le nouveau bouton Commande de l’appareil photo est disponible sur tous les modèles d’iPhone 16. Il s’agit d’un mélange bien pensé d’intégration matérielle et logicielle qui porte l’expérience de l’appareil photo à un tout autre niveau.

Le bouton Commande de l’appareil photo est doté d’un bouton tactile qui facilite le clic, d’un capteur de force de haute précision qui prend en charge les gestes de pression légère et d’un capteur capacitif pour les interactions tactiles. Il est situé en bas à droite de l’appareil, sous le bouton d’alimentation.

Lorsque vous tenez votre iPhone 16 en mode paysage, votre index s’aligne naturellement sur le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo, ce qui vous permet de toujours l’avoir à portée de main. Le bouton Commande de l’appareil photo de l’iPhone 16 présente un design physique, mais avec une surface capacitive. Cela signifie que vous devrez utiliser votre doigt pour activer le bouton, ce qui réduit les risques d’appui accidentel lorsque votre téléphone est dans la poche. Le bouton est doté de commandes de balayage et d’une sensibilité à la pression, comme le bouton de l’obturateur sur les appareils photo reflex numériques coûteux. Le bouton fonctionne avec des applications d’appareil photo natives et tierces et offre des fonctionnalités essentielles telles que le réglage du zoom et des niveaux de mise au point.

Les utilisateurs auront un meilleur contrôle sur leur appareil photo pour capturer des moments parfaits avec un maximum de commodité.

Comment utiliser le bouton Commande de l’appareil photo de l’iPhone 16 ?

Contrairement au bouton d’action, le bouton Commande de l’appareil photo réagit aux gestes de balayage et de tapotement. Il est donc plus polyvalent et plus utile que le bouton Action. Vous pouvez faire glisser le bouton pour régler un paramètre spécifique ou appuyer pour prendre des photos.

Voici tout ce que vous pouvez faire avec le bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16 :

Cliquez une fois pour ouvrir l’application Appareil photo.

Cliquez à nouveau pour prendre une photo.

Cliquez et maintenez le bouton enfoncé pour enregistrer une vidéo. Lorsque vous êtes déjà en mode vidéo, appuyez une fois sur le bouton pour lancer l’enregistrement.

Appuyez légèrement sur le bouton pour ouvrir un tout nouvel aperçu propre qui offre des commandes d’appareil photo pour régler le zoom, la luminosité, l’exposition et plus encore. Sélectionnez l’option zoom et faites glisser votre doigt le long du bouton pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière. De même, vous pouvez faire glisser votre doigt pour régler des fonctions telles que la profondeur de champ ou l’exposition.

Lorsque vous effectuez une double pression légère, des commandes supplémentaires s’offrent à vous, comme la sélection d’un autre paramètre de l’appareil photo. Vous pouvez alors faire glisser votre doigt pour régler le paramètre en question.

Dans le courant de l’année, le nouveau bouton Commande de l’appareil photo prendra également en charge l’intelligence visuelle afin que les utilisateurs puissent découvrir plus rapidement que jamais les choses et les objets qui les entourent. Par exemple, vous pouvez pointer l’appareil photo de l’iPhone sur un restaurant et cliquer sur le bouton de contrôle de l’appareil photo et le maintenir enfoncé pour faire apparaître des détails tels que les horaires, les menus, les évaluations et les réservations.

Quels iPhone seront équipés du bouton Commande de l’appareil photo ?

Le nouveau bouton Commande de l’appareil photo est une nouveauté exclusive à la gamme iPhone 16. Aucun autre iPhone, pas même l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max équipé du bouton d’action, ne dispose de ce bouton dédié à l’appareil photo.

Voici la liste des iPhone compatibles avec le bouton de contrôle de l’appareil photo :

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Voilà pour le nouveau bouton de contrôle de l’appareil photo sur les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Que pensez-vous de cette nouveauté sur l’iPhone 16 ?