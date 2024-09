Accueil » iPhone 16 Pro et Pro Max : Bouton personnalisable, zoom 5x et écran agrandi

L’événement Apple tant attendu de l’année est enfin arrivé, et comme prévu, les principales nouveautés concernent les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Sans grande surprise, Apple a opté pour un design similaire aux précédentes générations, ainsi qu’une palette de couleurs familière.

Néanmoins, ils arrivent avec des écrans plus grands, une nouvelle puce A18 Pro, de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’enregistrement et une autonomie de batterie améliorée.

Les modèles de l’année dernière, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, étaient parmi les meilleurs smartphones du marché. La question est donc de savoir si les modèles de cette année valent la peine d’être adoptés. Décortiquons ensemble toutes les nouveautés et voyons si l’upgrade est justifié.

Protection d’écran renforcée et bouton physique personnalisable

Apple annonce une amélioration de la protection d’écran avec une nouvelle génération de technologie, plus résistante que le Ceramic Shield introduit sur les modèles précédents. Cependant, le changement le plus marquant du côté matériel est l’ajout d’un bouton physique dédié à l’appareil photo, permettant également de personnaliser des fonctionnalités pour un accès rapide.

Ce bouton, équipé d’une surface capacitive, permet à la fois des gestes de tapotement et de glissement. En plus de capturer des photos, il offre un contrôle direct via un slider dans le viseur de l’appareil photo pour ajuster des paramètres tels que l’exposition et la profondeur de champ.

Titane, meilleures performances thermiques et autonomie record

Le boîtier de l’iPhone 16 Pro est fabriqué en titane de qualité 5 avec une texture sablée. Ce changement permet non seulement d’améliorer l’esthétique et la résistance, mais également de mieux gérer la dissipation thermique. Apple affirme que ces nouveaux modèles Pro offrent la meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone. De plus, les écrans ont été agrandis, atteignant 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour la version Max.

Côté recharge, Apple a également fait des progrès avec une vitesse de charge passant à 25 W via un adaptateur sans fil MagSafe.

Apple affirme que les smartphones Pro de cette année offriront « un énorme bond en avant en termes d’autonomie de la batterie ». Apple indique que l’iPhone 16 Pro Max aura « la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone » grâce à une « conception interne optimisée » et à la puce A18 Pro. Avec l’iPhone 16 Pro Max, vous bénéficierez de 33 heures de lecture vidéo, tandis que sur l’iPhone 16 Pro, vous bénéficierez de 27 heures de lecture vidéo.

Performance : Puissance accrue avec la puce A18 Pro

Au cœur des iPhone 16 Pro, on retrouve la puce A18 Pro, construite sur une architecture 3 nanomètres de nouvelle génération. Apple a utilisé des technologies issues de ses puces pour Mac afin d’augmenter les performances graphiques, apportant une amélioration notable en termes de puissance brute et d’efficacité énergétique.

Cette nouvelle puce offre une augmentation de 17 % de la bande passante mémoire, un doublement des performances en ray tracing accéléré par le matériel, et jusqu’à 20 % d’amélioration des performances soutenues. L’architecture à 6 cœurs inclut 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité, surpassant la puce A17 Pro d’environ 15 % en termes de performance brute.

Améliorations logicielles : Intelligence visuelle et Siri plus performant

Du côté logiciel, la grande nouveauté est l’introduction de l’Intelligence Visuelle, directement liée au nouveau bouton de contrôle de la caméra. Imaginez Google Lens, mais boosté par la puissance de Siri et une intégration avec des outils comme ChatGPT pour des requêtes plus complexes. Intelligence Visuelle fonctionne de manière similaire aux capacités visuelles de GPT-4, mais bénéficie d’une intégration locale plus fluide avec des outils tels que Calendrier.

Caméras : Un zoom optique 5x et des vidéos en 4K à 120 fps

En ce qui concerne les caméras, Apple conserve le capteur principal de 48 mégapixels, mais améliore l’ultra grand-angle en le dotant d’un capteur également de 48 mégapixels. Le téléobjectif, quant à lui, reste à 12 mégapixels. Le système de lentilles tétraprismatiques, introduit l’année dernière, permet désormais un zoom optique 5x sur l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Côté vidéo, la possibilité de filmer en 4K à 120 fps avec ProRes et LOG est un atout majeur, avec la possibilité d’enregistrer directement sur un stockage externe.

Apple met également en avant un matériel audio amélioré sur l’iPhone 16 Pro, notamment quatre micros de « qualité studio ». Vous pourrez également capturer un son spatial lors de l’enregistrement d’une vidéo spatiale. Et dans une mise à jour de Voice Memos plus tard cette année, vous pourrez superposer une piste sur un enregistrement, ce qui pourrait être utile si vous enregistrez de la musique.

Prix et disponibilité

Malgré toutes ces améliorations, Apple a décidé de ne pas augmenter les prix. L’iPhone 16 Pro démarre à 1 129 euros tandis que la version Max est proposée à 1 479 euros. Les précommandes commencent dès vendredi, et les premières expéditions sont prévues pour le 20 septembre 2024.

Si vous avez un iPhone 15 Pro, l’upgrade ne semble pas indispensable à moins d’être attiré par les nouveautés comme le bouton de contrôle personnalisé ou les capacités améliorées de l’appareil photo. En revanche, si vous possédez un modèle plus ancien, la combinaison de meilleures performances, d’une autonomie améliorée et des nouvelles fonctionnalités d’intelligence visuelle pourrait bien justifier le saut vers l’iPhone 16 Pro.