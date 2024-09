Pixel 10 : Google prépare une révolution avec le Tensor G5 et une gamme élargie !

À peine un mois après le lancement du Pixel 9, les premières rumeurs concernant le Pixel 10 font déjà surface. Android Headlines a dévoilé les noms de code des cinq smartphones Pixel que Google prévoit de lancer l’année prochaine.

Le premier téléphone à être présenté l’année prochaine sera le Pixel 9a, une version allégée du Pixel 9, dont le nom de code serait « Tegu ». Comme les autres modèles de la série « a », il devrait être dévoilé lors de la conférence Google I/O.

Ensuite, Google devrait révéler sa gamme phare, Pixel 10, composée de quatre modèles, tout comme cette année. Le Pixel 10 de base serait connu en interne sous le nom de « Frankel », tandis que le Pixel 10 Pro et le 10 Pro XL porteraient respectivement les noms de code « Blazer » et « Mustang ».

Le troisième smartphone pliable de Google, fidèle à la convention de nommage adoptée cette année, s’appellera Pixel 10 Pro Fold et son nom de code serait « Rango ».

Tensor G5 : une nouvelle ère pour les puces Google

Alors que le Pixel 9a sera probablement équipé de la même puce Tensor G4 que les autres téléphones Pixel 9, le Pixel 10 inaugurera la nouvelle puce Tensor G5.

Contrairement aux précédentes générations de puces Tensor, la puce Tensor G5 sera entièrement personnalisée et marquera la fin du partenariat de quatre ans entre Samsung et Google. Non seulement Samsung ne participera pas à la conception, mais la puce sera également fabriquée par TSMC, qui produit déjà des puces pour Apple et Qualcomm.

Selon les rapports, le Tensor G5 sera basé sur le processus 3 nm de TSMC et intégrera la technologie « Integrated Fan-Out », ce qui devrait réduire son épaisseur et améliorer son efficacité énergétique.

Google à la conquête de la performance

Bien que le Pixel 9 soit considéré comme l’un des meilleurs smartphones actuels, il ne peut rivaliser en termes de puissance avec des modèles comme l’iPhone 16 d’Apple ou le Galaxy S24 de Samsung. Google a toujours affirmé que ses puces n’étaient pas conçues pour la performance brute, mais le changement de cap avec le Tensor G5 montre que l’entreprise est consciente de cette lacune.

Cela ne signifie pas que le Tensor G4 soit mauvais. Il est parfaitement adapté aux tâches quotidiennes, mais le jeu et le multitâche intensif ne sont pas ses points forts. Avec le Tensor G5, Google semble prêt à relever le défi de la performance, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la gamme Pixel 10.