Apple Intelligence : La suite IA débarquera sur iPhone 16 en octobre … aux US

La toute nouvelle suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple, Apple Intelligence, arrivera bientôt sur les meilleurs iPhone, avec une fenêtre de lancement officielle très proche (pour certains).

Disponible en octobre en version bêta avec les mises à jour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, Apple Intelligence sera progressivement enrichie de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année 2024 et jusqu’en 2025.

L’arrivée d’Apple Intelligence a été annoncée officiellement lors de l’événement « It’s Glowtime », aux côtés des nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Les précommandes des nouveaux iPhone débutent dès ce vendredi, avec des livraisons prévues à partir du 20 septembre. Cependant, la suite Apple Intelligence ne sera pas disponible immédiatement au lancement de ces nouveaux modèles.

Apple Intelligence arrive sur ces iPhone

Allons droit au but. Aux États-Unis, Apple Intelligence sera pris en charge sur :

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

C’est exact : chaque nouveau modèle d’iPhone bénéficiera des fonctionnalités d’IA, du moins aux États-Unis. Pour l’instant, Apple Intelligence ne sera disponible sur aucun de ces iPhone dans l’Union européenne. Par conséquent, si vous résidez dans l’UE et que vous envisagez une mise à niveau uniquement pour les fonctionnalités d’IA, vous devriez peut-être attendre un peu.

Le retard pris par l’UE est dû à des inquiétudes liées au Digital Markets Act (DMA). Ce règlement, conçu pour améliorer la concurrence et l’interopérabilité sur le marché numérique, a soulevé des inquiétudes chez Apple concernant les impacts potentiels sur la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des données.

Vous vous demandez peut-être maintenant quand vous pourrez réellement découvrir les fonctionnalités d’intelligence artificielle de l’iPhone 16 sur votre nouvel appareil. La date de sortie d’Apple Intelligence est un peu compliquée puisque les fonctionnalités seront déployées par étapes.

Des fonctionnalités IA pour améliorer l’expérience utilisateur

Dès le mois prochain, Apple Intelligence proposera plusieurs outils destinés à améliorer l’efficacité des utilisateurs. Parmi eux, on retrouvera des fonctions d’aide à la rédaction, comme la correction automatique de textes et des résumés de mails et notifications. Siri bénéficiera également d’améliorations, tandis que l’application Clean Up pour l’édition photo permettra d’améliorer facilement ses clichés.

Néanmoins, lors de ce premier lancement, la prise en charge sera limitée à l’anglais américain, avec une extension aux variantes locales de l’anglais (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Royaume-Uni) prévue en décembre.

Deux éléments peuvent toutefois faire ressortir Apple Intelligence du lot, même si ses fonctionnalités semblent familières. Le premier est son intégration étroite dans l’écosystème d’Apple. Cela vous permet par exemple d’utiliser le langage naturel pour rechercher dans l’application Photos des images, des vidéos ou même des parties d’une vidéo qui correspondent à votre demande. Vous pouvez également utiliser les applications Notes et Téléphone pour enregistrer, transcrire et résumer les appels téléphoniques.

L’autre caractéristique distinctive d’Apple est l’accent mis sur la confidentialité. Apple affirme que « de nombreux modèles qui alimentent » Apple Intelligence « fonctionnent entièrement sur l’appareil », sans qu’aucune donnée ne soit envoyée aux serveurs d’Apple. Mais même pour les tâches plus complexes qui ne peuvent pas être effectuées à l’aide de la puissance de traitement de votre appareil local, Apple a développé un système de « Private Cloud Compute » qui vous permet d’établir une connexion sécurisée avec un serveur distant de telle sorte que vos « données ne soient jamais stockées ou partagées avec Apple ».

Alors qu’Apple permet également aux utilisateurs d’accéder (en option) à des services tiers comme ChatGPT, la société a ajouté des couches de sécurité en masquant les adresses IP des utilisateurs et en garantissant que ChatGPT ne stockera pas les données de demande des utilisateurs.

Des fonctionnalités en attente pour plus tard

Certaines des innovations phares d’Apple Intelligence, comme Visual Intelligence, ne seront pas disponibles avant la fin de l’année. D’autres outils, tels que Image Playground et Genmoji, arriveront eux aussi plus tard, dans le cadre des futures mises à jour.

Pas d’Apple Intelligence au lancement des iPhone 16

Bien que les iPhone 16 soient les premiers appareils « conçus dès le départ pour Apple Intelligence », comme l’a souligné Tim Cook lors de l’événement, la suite IA sera également compatible avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max lancés l’année dernière. Cependant, certaines fonctionnalités avancées, telles que Visual Intelligence, resteront exclusives aux modèles de cette année, incitant ainsi les utilisateurs à opter pour la dernière génération d’iPhone pour profiter de l’expérience complète d’Apple Intelligence.

Apple continue de miser sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur de ses appareils. La suite Apple Intelligence promet de nombreuses innovations qui devraient améliorer les performances des iPhone et faciliter leur utilisation quotidienne, avec des fonctionnalités attendues tant sur le plan de la productivité que de la créativité. Toutefois, il faudra patienter encore un peu avant de profiter de l’intégralité des nouvelles possibilités offertes par cette suite AI.

Vous devrez donc être patient pour accéder à toutes les fonctionnalités qu’Apple réserve aux derniers modèles d’iPhone et aux modèles Pro de l’année dernière. Est-ce que tout cela suffit à distinguer Apple Intelligence de ce que ses concurrents appellent l’IA ? Il est probablement trop tôt pour le dire. Mais avec Google, Microsoft, Facebook et d’autres entreprises qui misent sur l’IA, il aurait été surprenant qu’Apple n’introduise pas sa propre version de l’IA.