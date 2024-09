Apple Intelligence : l’iPhone 16 se transforme en génie de l’IA, mais pas tout de suite !

Apple mise gros sur l’intelligence artificielle pour booster les ventes de son nouvel iPhone 16. La suite d’outils IA, baptisée Apple Intelligence, promet de révolutionner l’expérience utilisateur, mais il faudra patienter pour en profiter pleinement.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le déploiement d’Apple Intelligence se fera en plusieurs étapes, avec une première série de fonctionnalités disponibles en version bêta dès le mois prochain.

En décembre, une mise à jour majeure apportera trois nouveautés très attendues :

Des emojis générés par l’IA, pour une communication plus personnalisée et expressive.

Image Playground, un outil permettant de créer des images à partir de descriptions textuelles, libérant ainsi la créativité des utilisateurs.

L’intégration de ChatGPT, offrant un accès direct à ce puissant modèle de langage conversationnel.

Siri dopée à l’IA, mais pas avant mars pour l’iPhone 16

Il faudra attendre mars prochain pour découvrir la nouvelle version de Siri, l’assistant vocal d’Apple, boostée à l’IA. Cette version améliorée sera capable de mieux comprendre vos requêtes et de suivre le fil de vos demandes, en tenant compte de votre contexte personnel et de ce qui se passe à l’écran.

Outre Apple Intelligence, Apple prévoit également des mises à jour pour le bouton de Commande de l’appareil photo. Ce bouton, qui permet déjà de lancer rapidement l’appareil photo, intégrera de nouvelles commandes telles que le cadrage et le zoom.

À l’automne, une fonction de déclencheur en deux étapes permettra de verrouiller la mise au point et l’exposition avec une légère pression.

Visual Intelligence: Apple se met à la reconnaissance d’images

Enfin, Apple annonce que le bouton Commande de l’appareil photo pourra être pointé vers différents objets pour en savoir plus à leur sujet. Cette fonctionnalité, baptisée Visual Intelligence, fonctionnera de manière analogue à la technologie de reconnaissance d’image Lens de Google.

Il est presque ironique qu’Apple prenne plus d’un an pour déployer l’intégralité de l’expérience Apple Intelligence sur l’iPhone 16, alors que la marque affirme que ces smartphones sont conçus pour l’IA. Si cela peut frustrer certains acheteurs, il vaut sans doute mieux cela que de se retrouver avec des fonctionnalités bâclées et buggées.

En fin de compte, cette stratégie de déploiement progressif montre qu’Apple préfère prendre son temps pour peaufiner ses fonctionnalités d’IA plutôt que de les précipiter sur le marché. Une approche qui, espérons-le, garantira une expérience utilisateur optimale à terme. Et encore, on ne parle même pas d’un lancement en Europe…