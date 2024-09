Sonos en crise : Le sasque Ace sous performe, licenciements en vue

Mauvaises nouvelles pour Sonos : les derniers rapports indiquent que le lancement de son nouveau casque Sonos Ace, attendu comme un succès majeur, est loin des attentes.

Alors que la société prévoyait une production de 2 500 unités par jour pour répondre à une demande supposée massive, elle ne fabrique en réalité qu’une fraction de ce chiffre, avec seulement 250 casques produits quotidiennement. Cela place les ventes annuelles autour de 100 000 unités, bien loin des 1 million espérés.

Ces informations proviennent de rapports de Mark Gurman chez Bloomberg et de NotebookCheck. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là : les deux sources mentionnent également que Sonos a procédé à des licenciements, probablement pour faire face à l’augmentation des coûts et à la baisse des ventes.

De plus, son projet Pinewood, un boîtier multimédia similaire à ceux de Roku, a encore été retardé. Initialement repoussé à janvier 2025, il est désormais prévu pour mars.

Une année 2024 catastrophique pour Sonos

Il est clair que 2024 ne se déroule pas comme prévu pour Sonos. Ce qui devait être une année de triomphe avec des revenus conséquents issus de nouvelles catégories de produits — comme le casque Ace et le projet Pinewood — s’avère être un cauchemar. En plus de ces déboires, la marque a également dû faire face aux conséquences de la mise à jour problématique de son application.

L’application, lancée au printemps dernier, pose encore des soucis majeurs. Sonos a présenté ses excuses en juillet dernier et met à jour son application tous les quinze jours pour corriger les bugs, mais les retours des utilisateurs restent négatifs. Après la dernière mise à jour, de nombreux clients ont exprimé leur mécontentement, soulignant qu’il reste encore du travail à accomplir pour rétablir la satisfaction.

Des lourdes répercussions financières

Comme le souligne Bloomberg, ces problèmes pèsent lourdement sur les finances de Sonos. L’action de l’entreprise a chuté de 32 % cette année, alors que l’indice S&P 500 a progressé de 13 %. Au lieu de générer des bénéfices grâce à de nouveaux produits, Sonos se retrouve à dépenser d’importantes sommes pour tenter de résoudre les soucis liés à son application.

En plus des problèmes d’application, Sonos a aussi dû faire face à des plaintes concernant la compatibilité Dolby Atmos sur ses barres de son Arc. Bien que la société ait finalement admis ce dysfonctionnement, la réponse initiale avait été jugée insuffisante par les utilisateurs.

Un marché concurrentiel et exigeant

Sonos évolue dans un marché très compétitif, où elle ne vend pas simplement des équipements audio interchangeables, mais un véritable écosystème de produits premium. Dans cet environnement, il ne suffit pas d’offrir du matériel de qualité, le logiciel et la réactivité face aux problèmes des clients doivent également être irréprochables. Malheureusement, il semble que la réputation de la marque ait été durablement ternie, et que la réparation des dégâts prendra bien plus de temps que la simple résolution des bugs de son application.

Pour Sonos, la concurrence se fait de plus en plus rude avec des acteurs comme Bose, Sony ou encore des marques proposant des systèmes audio connectés, rendant chaque faux pas potentiellement désastreux. La clé de la survie de la marque repose sur sa capacité à réagir rapidement et efficacement à ces crises.