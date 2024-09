iOS 18 arrive le 16 septembre : Tout ce que vous devez savoir

C’est à nouveau la période de l’année où les utilisateurs d’Apple s’accrochent fermement à leur iPhone, en attendant la prochaine mise à jour d’iOS. Et cette fois, il y a de quoi se réjouir, avec de nouveaux thèmes d’icônes, un centre de contrôle redessiné, l’application Photos, sans oublier le RCS sur iMessage. Sans oublier toutes les fonctionnalités de Apple Intelligence (même si en France on peut oublier pour 2024).

Si vous souhaitez savoir quand la nouvelle mise à jour sera disponible sur votre iPhone ou iPad, continuez à lire pour connaître la date et l’heure de sortie d’iOS 18.

Date de sortie d’iOS 18

Apple a annoncé lors de son événement de lancement « It’s Glowtime » dédié à la série iPhone 16, la mise à jour iOS 18 arrivera le 16 septembre 2024 sur les appareils compatibles. iPadOS 18 sortira également à la même date.

Apple a publié la version bêta d’iOS 18 et d’iPadOS 18 simultanément lors de l’événement WWDC qui s’est tenu en juin de cette année. Cela nous a donné un aperçu de tous les changements à venir avec la nouvelle version du logiciel et si vous êtes trop impatient pour attendre, alors utilisez ce guide pour installer la version bêta d’iOS 18 sur votre iPhone.

Si vous voulez être le premier à télécharger la mise à jour, vous devrez être prêt dès 19 heures !

Appareils compatibles avec iOS 18

Tous les iPhone ayant reçu la mise à jour iOS 17 sont éligibles pour recevoir également iOS 18. Cela inclut les anciens iPhone XR, XS et XS Max jusqu’à la série iPhone 15 de l’année dernière. Et bien évidemment, la nouvelle gamme d’iPhone 16 sera livrée avec le dernier logiciel dès la sortie de la boîte.

Voici tous les iPhone compatibles avec l’iPhone 18 :

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone SE (2e génération ou plus récent)

Série iPhone 11

Série iPhone 12

Série iPhone 13

Série iPhone 14

Série iPhone 15

Série iPhone 16

En ce qui concerne iPad OS 18, tous les modèles allant de l’iPad 2019 au récent iPad Pro M4 recevront la nouvelle mise à jour. Cependant, seuls les appareils récents seront en mesure d’exécuter les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Vous pouvez obtenir plus d’informations à ce sujet dans cette liste des modèles d’iPad pris en charge.

Maintenant que vous connaissez la date de sortie, il ne nous reste plus qu’à marquer la date et à regarder nos calendriers jusqu’à ce que le jour arrive. Honnêtement, je suis très enthousiaste à l’idée de recevoir iOS 18 et d’iPadOS 18 cette année.

Pas de Apple Intelligence à son arrivée

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être disponibles le mois prochain avec la sortie d’iOS 18.1. Les versions bêta d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1 incluront des fonctionnalités telles qu’un Siri plus intelligent et plus personnel, des outils d’écriture et d’imagerie synthétiques, ainsi que de nouvelles façons d’interagir avec l’écosystème Apple. Dans les premières versions, elles seront limitées aux gammes iPhone 16 et iPhone 15. Et seuls les iPad et les Mac fonctionnant avec une puce M1 prendront en charge la nouvelle série d’améliorations de l’IA.

Apple a également prévenu que Apple Intelligence ne pourra être activée que sur les appareils réglés sur l’anglais américain. « Plus tard cette année, Apple Intelligence ajoutera la prise en charge de l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni », explique le communiqué de presse. Le géant de Cupertino prévoit également de proposer Apple Intelligence en « chinois, français, japonais et espagnol ».

La nouvelle mise à jour iOS 18 propose une multitude de fonctions de personnalisation qui pourraient bien remédier à l’uniformité de l’iPhone. Votre iPhone vous permettra désormais de choisir des thèmes et des couleurs pour vos icônes et de créer vos propres mises en page. Le panneau de configuration est désormais beaucoup plus personnalisable. Enfin, Apple a ajouté de nouvelles applications et expériences, notamment l’application Mots de passe et de meilleures options de lecture dans Safari.

Apple a également discrètement mis à jour la page de macOS Sequoia, la prochaine mise à jour majeure pour les ordinateurs Mac, pour mentionner qu’elle sera publiée le même jour : 16 septembre. Les mises à jour du système d’exploitation Mac interviennent généralement quelque temps après celles d’iOS et d’iPadOS, c’est donc un changement de rythme.