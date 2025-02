Sonos Pinewood : la révolution du home cinéma sans fil ?

Malgré ses déboires, Sonos prépare un boîtier de streaming qui pourrait bien bouleverser le marché de l’audio et du home cinéma. D’après une fuite relayée par The Verge, ce produit, connu sous le nom de code Pinewood, semble cocher toutes les cases du rêve des audiophiles et utilisateurs de l’écosystème Sonos.

Mais derrière des fonctionnalités alléchantes, certaines limites pourraient rapidement refroidir l’enthousiasme. Entre un modèle économique potentiellement centré sur la publicité et un prix oscillant entre 200 et 400 dollars, Sonos risque de se heurter à des obstacles majeurs.

Le concept de la Sonos Pinewood : Un centre multimédia pour un home cinéma sans fil

Le premier atout du Pinewood serait de transformer les enceintes Sonos en véritables enceintes de home cinéma, sans fil et sans passer par une barre de son. C’est un rêve que les utilisateurs Sonos réclament depuis longtemps.

Aujourd’hui, si vous voulez un son home cinéma avec Sonos, vous êtes contraint d’acheter une Sonos Arc (999 euros) ou une Beam (499 euros) pour gérer les canaux principaux. Avec la Sonos Pinewood, il serait possible d’utiliser directement des Sonos Era 300 comme enceintes frontales et arrière dans une configuration 4.0.4 Dolby Atmos, voire d’ajouter un Sonos Sub pour les basses.

Fini les câbles HDMI encombrants ! Le boîtier pourrait même proposer une connexion sans fil avec des téléviseurs compatibles, à l’instar des nouvelles barres de son sans-fil de Samsung et LG.

L’autre innovation importante concerne les ports HDMI intégrés. La Sonos Pinewood fonctionnerait comme un hub HDMI, permettant de brancher plusieurs appareils et de transmettre la vidéo au téléviseur. Un atout non négligeable pour les utilisateurs limités par les ports HDMI de leur TV, notamment ceux qui utilisent l’HDMI eARC pour leur barre de son.

Une interface unifiée pour le streaming : Trop beau pour être vrai ?

Sonos semble vouloir aller plus loin qu’Apple TV ou Google TV en proposant une interface de streaming centralisée, regroupant les contenus de Netflix, Disney+, Prime Video, etc., avec une recherche et des recommandations unifiées.

Mais c’est là que le bât blesse :

Netflix refuse habituellement ce genre d’intégration, comme en témoigne son absence dans l’app TV d’Apple. Pourquoi ferait-il une exception pour Sonos ?

Le développement de cette interface a été fait avec une entreprise spécialisée dans la publicité. Cela laisse entendre que l’expérience pourrait être encombrée par des publicités, un choix difficile à justifier sur un appareil haut de gamme.

Si Sonos veut concurrencer Apple TV 4K (169 euros) ou Amazon Fire TV Cube (160 euros), il va devoir convaincre que ses services valent l’écart de prix… et que l’utilisateur ne sera pas envahi par des recommandations sponsorisées.

Un positionnement prix qui pourrait tout gâcher

Le plus gros problème semble être le prix annoncé entre 200 et 400 dollars.

À 400 dollars, on dépasse même l’Apple TV et Google TV tout en intégrant des publicités — une pilule difficile à avaler.

Sonos cible déjà un public haut de gamme, mais la stratégie habituelle consiste à offrir une qualité audio irréprochable, ce qui justifie des tarifs élevés. Mais ici, justifier 400 dollars pour une box multimédia, c’est une autre histoire.

La seule véritable justification à ce prix pourrait être l’intégration du Wi-Fi 7, qui garantirait un son sans fil de très haute qualité sans latence ni compression audio.

Finalement, l’ensemble Sonos Pinewood + 4 x Sonos Era 300 + un Sub reviendrait à 2 200 euros. Ce n’est pas un mauvais positionnement, mais cela limite l’audience à une niche d’audiophiles fortunés.

Si Sonos joue bien ses cartes et affine son tarif, ce produit pourrait changer le marché du home cinéma.

Si Sonos réussit ce pari, les barres de son traditionnelles pourraient rapidement devenir obsolètes. Mais si la firme se trompe sur son positionnement, la Sonos Pinewood pourrait rejoindre les nombreux produits technologiques ambitieux mais trop chers pour séduire le grand public.