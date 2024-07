Sonos présente ses excuses et promet des améliorations de son application

La grande refonte de l’application Sonos avait pour but de rendre le logiciel de l’entreprise plus moderne, plus personnalisable et plus facile à utiliser. Mais deux mois après sa sortie en mai, il est difficile de considérer cette situation autrement que comme une colossale erreur involontaire.

Patrick Spence, PDG de Sonos, a récemment publié une lettre d’excuses adressée aux clients pour les « problèmes significatifs avec notre nouvelle application ». La déclaration a été diffusée sous forme d’images sur divers réseaux sociaux, par e-mail aux clients et en tant que texte sur le blog de Sonos, accompagnée de liens supplémentaires. Cette lettre reconnaît les divers problèmes rencontrés par les utilisateurs depuis la mise à jour majeure de l’application Sonos le 7 mai.

La nouvelle application non seulement manquait de fonctionnalités basiques que les utilisateurs appréciaient auparavant, mais elle était également sujette à de nombreux bugs. « Je veux commencer par présenter mes excuses personnelles pour vous avoir déçus », a écrit Spence. « Il n’y a pas un seul employé chez Sonos qui ne souffre pas de vous avoir laissés tomber, et je vous assure que résoudre les problèmes de l’application pour tous nos clients et partenaires a été, et reste, notre priorité numéro un ». La lettre contient un lien vers la page des notes de mise à jour officielle, permettant aux utilisateurs de suivre les changements apportés à l’application.

Cette mise à jour ratée est survenue juste avant la sortie du premier casque de Sonos, le Sonos Ace.

Suivi des problèmes et mise à jour continue de Sonos

Depuis la mise à jour de mai, Sonos a reconnu les problèmes et a tenu les utilisateurs informés d’une feuille de route générale pour les correctifs via un fil de discussion sur Reddit. L’application a déjà reçu plusieurs mises à jour comprenant des correctifs de bugs et de nouvelles fonctionnalités, ou des fonctionnalités rétablies, aussi récemment que le 22 juillet. Spence ajoute que les mises à jour logicielles continueront sur une base bimensuelle.

Voici la feuille de route des mises à jour apparaissant dans la lettre de Spence :

Juillet et août

Amélioration de la stabilité lors de l’ajout de nouveaux produits

Implémentation de la configuration, navigation, recherche et lecture de la bibliothèque musicale

Août et septembre

Amélioration de la réactivité du volume

Améliorations de l’interface utilisateur basées sur les retours des clients

Amélioration de la stabilité générale du système et de la gestion des erreurs

Septembre

Amélioration de la cohérence et de la fiabilité des alarmes

Septembre et octobre

Restauration du mode édition pour les playlists et la file d’attente

Amélioration des fonctionnalités dans les paramètres

« Nous apprécions profondément votre patience pendant que nous réglons ces problèmes », conclut Spence. « Nous savons que nous avons du travail à faire pour regagner votre confiance et nous nous efforçons de le faire ».

Sonos doit annoncer les résultats financiers de son troisième trimestre fiscal 2024 le 7 août.