Sonos lance une mise à jour cruciale pour corriger certains problèmes de son application

Sonos a publié une mise à jour de son application pour tenter d’inverser les retombées d’une refonte désastreuse. En effet, le spécialiste des systèmes audio connectés, Sonos, a récemment déployé une nouvelle mise à jour pour son application mobile, disponible sur Android et iOS.

Les versions 80.07.05 (Android) et 80.07.03 (iOS) apportent plusieurs correctifs ainsi que de nouvelles fonctionnalités, témoignant de la volonté de l’entreprise de répondre aux critiques récentes des utilisateurs et d’améliorer l’expérience utilisateur. Sonos a également annoncé d’autres optimisations à venir dans les prochains mois.

Cette mise à jour intervient après que de nombreux utilisateurs aient exprimé leur mécontentement à propos de certains dysfonctionnements. L’un des principaux objectifs de cette mise à jour était de simplifier le processus d’installation des nouveaux appareils Sonos.

Un problème récurrent, où des popups d’installation apparaissaient pour des enceintes déjà configurées, a été résolu. De plus, un autre bug, qui demandait à tort aux utilisateurs de connecter leur appareil via Ethernet, a été corrigé.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations de l’application Sonos

Les utilisateurs d’Android bénéficient désormais d’une fonctionnalité qui leur permet de vider la file d’attente de lecture, une option déjà disponible sur iOS. En outre, les deux plateformes voient l’ajout d’un mode nuit dans les paramètres de pièce pour les barres de son. Ce mode permet d’ajuster la sortie audio pour une écoute nocturne plus discrète, idéale pour ne pas déranger les colocataires ou les voisins.

Sonos a également mis l’accent sur l’accessibilité en améliorant certains réglages, rendant l’application plus conviviale pour les personnes ayant des limitations. Par ailleurs, la gestion des messages d’erreur a été perfectionnée, notamment lors des tentatives d’utilisation du tuning Trueplay avec des appareils non compatibles.

Feuille de route pour les futures mises à jour

Sonos ne s’arrête pas là et prévoit d’introduire d’autres améliorations dans un proche avenir. Parmi les optimisations attendues :

Amélioration de la réactivité du contrôle du volume

Amélioration continue de l’interface utilisateur

Stabilité générale du système accrue

Optimisation de la fiabilité des fonctions d’alarme (début septembre)

Amélioration de la gestion des files d’attente (mi-septembre)

Support de Trueplay sur iOS 18 (début septembre)

Un tournant stratégique pour Sonos

Il est important de noter que Sonos a récemment fait face à une vague de critiques concernant la dernière version de son application. À un moment, l’entreprise a envisagé de relancer l’ancienne version de l’application, mais a finalement décidé de se concentrer sur l’amélioration de la version actuelle. Cette décision a conduit Sonos à retarder certains lancements de produits pour se consacrer pleinement à l’optimisation de l’application.

Les mises à jour de l’application Sonos sont généralement déployées par vagues, et tous les utilisateurs devraient pouvoir en bénéficier dans les prochains jours via l’Apple App Store et le Google Play Store.