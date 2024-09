iOS 18 RC : Apple prête à dévoiler la version finale lors de l’événement iPhone 16

La sortie très attendue d’iOS 18 est imminente, et les passionnés d’Apple attendent avec impatience l’annonce de la Release Candidate (RC) d’iOS 18.

Le calendrier de cette étape importante est étroitement lié au calendrier des prochains événements d’Apple, en particulier l’événement iPhone 16 qui aura lieu le 9 septembre. C’est lors de cet événement qu’Apple devrait présenter l’iOS 18 RC, donnant ainsi aux utilisateurs un aperçu de l’avenir de leur système d’exploitation bien-aimé.

Calendrier de sortie d’iOS 18 : Notez dans l’agenda

Selon la tradition d’Apple, la société aligne ses versions logicielles sur ses annonces matérielles. Le 9 septembre, à l’occasion de la présentation de l’iPhone 16, la version RC d’iOS 18 devrait faire sa grande entrée. Cette version candidate représente la version finale d’iOS 18 avant son lancement officiel, ce qui permet aux développeurs et aux bêta-testeurs de s’assurer de la compatibilité et de résoudre les problèmes restants.

Après le dévoilement de l’iOS 18 RC, le lancement officiel de l’iOS 18 devrait avoir lieu une semaine plus tard, le 16 septembre. Ce calendrier permet à Apple d’effectuer les ajustements de dernière minute nécessaires en fonction des commentaires reçus pendant la phase RC, garantissant ainsi une version stable et sans heurts pour tous les utilisateurs d’iPhone.

Mise à jour d’iOS 18.1 : amélioration de l’expérience Apple Intelligence

Alors que la version initiale d’iOS 18 apportera une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, Apple travaille déjà sur la prochaine itération : iOS 18.1. Cette mise à jour se concentrera principalement sur l’amélioration des fonctionnalités de Apple Intelligence, ce qui permettra d’améliorer encore l’expérience de l’utilisateur.

Actuellement, iOS 18.1 en est à sa troisième phase bêta, les développeurs et les bêta-testeurs apportant activement leurs commentaires et suggestions. La prochaine version bêta, la bêta 4, devrait être publiée aux alentours des 9 et 10 septembre, ce qui coïncidera avec l’événement iPhone 16. Cette version bêta intégrera les commentaires reçus lors des bêtas précédentes, en affinant les fonctionnalités et en résolvant les problèmes signalés.

La version grand public d’iOS 18.1 est prévue pour la mi-octobre ou la fin octobre 2024. Ce calendrier permet à Apple de tester la mise à jour en profondeur, de recueillir les commentaires des utilisateurs et d’apporter les améliorations nécessaires avant de la mettre à la disposition de tous les utilisateurs d’iPhone.

Mises à jour de l’ensemble de l’écosystème : Apple Watch, Mac et iPad

Outre la version 18 d’iOS, Apple prépare également des mises à jour pour ses autres appareils afin de garantir un écosystème homogène et intégré. L’Apple Watch, le Mac et l’iPad devraient tous recevoir leur version Release Candidate respective aux alentours du 9 septembre, en même temps que l’événement iPhone 16.

Ces mises à jour apporteront de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performances et des corrections de bugs spécifiques à chaque appareil. En publiant les RC simultanément, Apple vise à offrir une expérience cohérente sur toutes ses plateformes, permettant aux utilisateurs de profiter des dernières améliorations quel que soit l’appareil qu’ils utilisent.

La sortie d’iOS 18 est un événement très attendu par les utilisateurs d’Apple du monde entier. Avec l’événement iPhone 16 du 9 septembre qui servira de rampe de lancement pour la version candidate d’iOS 18, suivi de la sortie officielle le 16 septembre, les utilisateurs peuvent s’attendre à un système d’exploitation riche en fonctionnalités et raffiné. La mise à jour iOS 18.1 qui suivra, axée sur les améliorations de l’Apple Intelligence, améliorera encore l’expérience utilisateur.

Alors qu’Apple continue d’innover et d’améliorer son écosystème, les mises à jour simultanées pour l’Apple Watch, le Mac et l’iPad témoignent de l’engagement de l’entreprise à fournir une expérience transparente et intégrée sur tous ses appareils. La sortie d’iOS 18 étant imminente, les passionnés d’Apple ont de quoi se réjouir dans les mois à venir.