Accueil » Configurer un Pixel 9 devient plus simple : Transférez vos données à tout moment

Configurer un nouveau téléphone peut être une corvée, surtout si vous êtes pressé. Jusqu’à récemment, les utilisateurs de smartphones Pixel étaient confrontés à un dilemme : transférer les données pendant le processus de configuration initial ou rater complètement l’occasion. Heureusement, la série Pixel 9 introduit une solution plus que nécessaire.

Mais avant d’en venir au point principal, voici un peu de contexte pour les non-initiés : Le service de sauvegarde intégré de Google permet de conserver facilement vos contacts, votre historique d’appels, vos paramètres, vos applications et vos messages en toute sécurité. Ces données sont automatiquement sauvegardées par Wi-Fi lorsque votre appareil est inactif et en charge.

Lors de la configuration d’un Pixel 9, vous pouvez soit restaurer à partir d’une sauvegarde Google, soit transférer les données du téléphone Android que vous utilisiez précédemment. Généralement, si le téléphone que vous utilisiez jusqu’à présent fonctionne encore, c’est la voie du transfert qu’il faut privilégier, car elle vous permet de conserver une plus grande partie des informations. De plus, c’est beaucoup plus rapide.

Le problème et la solution avec la série Pixel 9

Auparavant, si vous manquiez la fenêtre d’installation initiale, vous ne pouviez pas restaurer vos données. La seule option était une réinitialisation d’usine, qui prend du temps et supprime toutes les données du smartphone en supposant que vous l’ayez déjà utilisé pendant un certain temps.

Mais avec le Pixel 9, Google a enfin remédié à cette limitation. Un nouveau paramètre « Sauvegarder ou copier des données » vous permet de transférer des photos, des contacts, des messages et plus encore depuis votre ancien appareil une fois la configuration terminée. Cette fonctionnalité garantit que vous ne perdrez pas de données récentes et préserve toutes les modifications que vous avez apportées sur votre nouvel appareil.

Ce qui est encore plus génial, c’est que vous pouvez instantanément commencer à profiter de votre nouveau Pixel 9 sans attendre tout le processus de transfert et ajouter les fichiers de votre ancien téléphone à une date ultérieure.

Comment l’utiliser :

Naviguez vers « Paramètres » sur votre Pixel 9 et sélectionnez « Sauvegarder ou copier des données ». Tapez sur « Copier des données » et sélectionnez votre ancien appareil. Le système vous guidera tout au long du processus de transfert de vos données, assurant ainsi une transition en douceur.

Les avantages sont clairs : vous n’êtes plus limité au transfert de données lors de la configuration initiale ; le processus est simple et facile à suivre ; vos données existantes sur le Pixel 9 ne seront pas écrasées, ce qui garantit une fusion transparente.

Google n’est ni le seul ni le premier fabricant à proposer une telle fonctionnalité avec ses téléphones. Samsung, par exemple, dispose déjà d’une telle fonctionnalité et elle s’appelle Smart Switch. Cela dit, on peut être heureux de constater que Google facilite la mise à niveau des utilisateurs vers ses nouveaux téléphones.

Espérons que cette fonctionnalité sera étendue à d’autres appareils Android à l’avenir, afin de faciliter la transition vers un nouveau téléphone pour tout le monde.