Huawei surpasse Samsung et devient leader des smartphones pliables

L’histoire ne devrait théoriquement pas se dérouler de cette manière. Ébranlée par les sanctions américaines, Huawei devrait à peine survivre, et encore moins prospérer. Pourtant, malgré ces sanctions, Huawei est actuellement le leader incontesté du marché des smartphones pliables, selon les données compilées par TechInsights.

Au deuxième trimestre de 2024, Huawei a enregistré une croissance spectaculaire de 229 % par rapport à l’année précédente, dépassant Samsung pour devenir le leader du marché des appareils pliables. Cette performance marque un retour en force pour la société chinoise, qui avait été reléguée à l’insignifiance après avoir été frappée par l’interdiction américaine, la faisant chuter de la deuxième place mondiale à une position à peine visible sur le marché.

L’Asie-Pacifique a joué un rôle clé dans cette croissance du marché des appareils pliables au deuxième trimestre de 2024, un facteur qui a probablement été bénéfique pour Huawei. La demande croissante pour les appareils pliables dans cette région a largement contribué à renforcer la position de Huawei sur le marché.

Samsung en difficulté

En revanche, Samsung a glissé à la deuxième place avec une croissance modeste de seulement 5 %, bien en dessous du taux de croissance global du marché, qui s’élève à 85 %. Bien que le géant sud-coréen conserve une position solide en Amérique du Nord, l’un des marchés de smartphones les plus lucratifs, sa domination sur le marché des smartphones pliables semble s’effriter.

Les perspectives pour le troisième trimestre ne s’annoncent guère meilleures, alors que la demande pour les appareils pliables de Samsung semble en déclin. Selon un insider, les ventes des derniers modèles de la gamme Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 seraient en deçà des attentes.

Une concurrence de plus en plus serrée

Après cinq ans de domination dans le secteur des appareils pliables, Samsung a du mal à suivre le rythme de ses concurrents. À ce rythme, Samsung pourrait bientôt être dépassé par Transsion Holdings et Honor, respectivement quatrième et septième sur la liste des plus grands fabricants d’appareils pliables, mais enregistrant des taux de croissance beaucoup plus rapides.

Transsion s’est particulièrement distingué avec un taux de croissance impressionnant de 3150 %, tandis que Honor a affiché la deuxième plus forte croissance avec 423 %.

La domination des modèles pliables de type livre

Sur le podium, Vivo s’est classé troisième au deuxième trimestre 2024, mais malgré une croissance de 83 %, l’entreprise a perdu une petite part de marché. Les smartphones pliables de type « livre » continuent de séduire massivement les consommateurs, Huawei dominant largement ce marché. De son côté, Samsung a remporté une petite victoire en conservant la première place dans la catégorie des smartphones pliables à clapet.

L’avenir du marché des smartphones pliables semble de plus en plus incertain pour Samsung, tandis que Huawei confirme son retour spectaculaire. L’ascension de nouveaux acteurs comme Transsion et Honor pourrait redessiner le paysage de ce marché en pleine expansion, rendant la compétition plus féroce que jamais.