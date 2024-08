iOS 18.1 Bêta introduit Apple Intelligence : Des nouveautés arrivent bientôt

Fin juillet, Apple a lancé la première version bêta pour les développeurs d’iOS 18.1, qui a introduit la première version bêta d’Apple Intelligence. Il s’agit de l’initiative d’Apple en matière d’intelligence artificielle (IA). Bien que cette version bêta ne comporte pas encore certaines des fonctionnalités IA les plus attendues, elle offre déjà quelques capacités intéressantes.

Parmi celles-ci, les Outils de rédaction se démarquent en permettant aux utilisateurs de réécrire un e-mail, un message texte ou une lettre avec un ton différent. Ces outils peuvent également corriger le contenu, le résumer, y ajouter des tableaux ou des listes à puces.

Une autre fonctionnalité actuellement disponible permet de demander un résumé d’une page Web, d’un e-mail ou d’un texte. Cette option est un véritable gain de temps, le résumé étant précis et allant droit au but. De plus, l’application Photos peut désormais rechercher des images spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander à voir toutes les photos où une personne tient un téléphone. Apple Intelligence commence à prendre forme, même si certaines fonctionnalités majeures sont encore à venir.

Actuellement, les capacités d’IA d’Apple nécessitent qu’un iPhone dispose d’au moins 8 Go de RAM, ce qui signifie que, pour le moment, ces fonctionnalités sont limitées à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Pro Max. Cependant, tous les modèles de la série iPhone 16 prendront en charge Apple Intelligence, et selon les rumeurs, l’iPhone SE 4 pourrait également être compatible.

Certaines fonctionnalités IA d’Apple, qui ne sont pas encore incluses dans la version bêta d’Apple Intelligence, sont très attendues. Parmi celles-ci, on trouve Genmoji, qui permettra aux utilisateurs d’iPhone de créer des emojis personnalisés, ainsi que Image Playground, qui offrira la possibilité de créer des images directement sur l’appareil. De plus, un chatbot analogue à ChatGPT devrait faire son apparition, tout comme des améliorations majeures de Siri, rendant l’assistant virtuel plus performant dans la gestion des requêtes. Pour l’instant, Siri a seulement reçu une mise à jour cosmétique mineure de son interface utilisateur et un ton plus conversationnel. Les véritables changements arriveront plus tard cette année.

Un aperçu des futures fonctionnalités d’Apple Intelligence pour iOS 18

Selon Mark Gurman de Bloomberg, dans la dernière édition de sa newsletter Power On, d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence seront ajoutées dans les prochaines versions bêta d’iOS 18.1. Il est important de rappeler qu’Apple Intelligence n’a été disponible pour les utilisateurs d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max qu’à partir du lancement de la version bêta pour développeurs d’iOS 18.1. La version stable d’iOS 18.1 ne devrait pas arriver avant octobre, ce qui laisse à Apple plusieurs semaines pour publier d’autres versions bêta présentant de nouvelles capacités IA.

La version la plus récente de la bêta pour développeurs d’iOS 18.1 est la deuxième version, publiée il y a environ deux semaines. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence dans les prochaines mises à jour, ce qui ne manquera pas d’affiner et d’enrichir l’expérience utilisateur.