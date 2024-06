WWDC 2024 : iOS 18 révèle des améliorations d’IA et de personnalisation pour iPhone

Apple a récemment annoncé la prochaine mise à jour majeure de son logiciel pour iPhone : iOS 18. Lors de la keynote de la WWDC, le vice-président des logiciels, Craig Federighi, a présenté une multitude de nouvelles améliorations pour les applications propres à Apple ainsi que pour le système d’exploitation lui-même.

Comme prévu, iOS 18 met un accent majeur sur l’intelligence artificielle et les fonctionnalités génératives d’IA. À l’instar de l’iPad et du Mac, les iPhone bénéficieront de l’Apple Intelligence avec cette mise à jour prévue pour cet automne.

Apple positionne cela comme un moment crucial, promettant que ses nouvelles fonctionnalités d’IA aideront les utilisateurs à envoyer des emails, gagner du temps et s’exprimer facilement grâce à des prompts simples à utiliser.

Personnalisation et centre de contrôle amélioré sur iOS 18

La présentation a commencé par des changements plus traditionnels. Tout d’abord, un écran d’accueil plus personnalisable qui offre enfin une disposition des icônes plus flexible. En mode sombre, les icônes d’application prendront une teinte plus sombre pour ménager vos yeux. Un nouveau moteur de thème vous permettra également d’appliquer universellement une couleur choisie à travers votre grille d’applications pour une personnalisation plus profonde.

Le Centre de contrôle devient également plus avancé ; vous pourrez naviguer entre plusieurs pages de contrôles et de bascules pour vos fonctionnalités les plus importantes — oui, beaucoup de « fonctionnalités vues d’abord sur Android » aujourd’hui — avec des contrôles multimédias et de maison connectée placés en avant. Les applications tierces pourront pour la première fois offrir une intégration au Centre de Contrôle. Et iOS 18 vous permettra aussi de remplacer les icônes de la caméra et de la lampe de poche sur l’écran de verrouillage par les bascules du Centre de Contrôle de votre choix.

Sécurité et confidentialité renforcées

iOS 18 augmente également la confidentialité en vous permettant de demander une authentification pour toute application de votre choix — ou de les masquer complètement jusqu’à ce que votre téléphone reconnaisse que c’est bien vous. Vous pouvez maintenant contrôler spécifiquement quels contacts les applications tierces peuvent accéder.

Nouveautés dans Messages et Mail

L’application Messages devient plus expressive : vous pourrez utiliser n’importe quel emoji dans une réponse Tapback — et il y aura de nouveaux formats pour le gras, le souligné, le barré et l’italique. Apple étend également les communications par satellite de l’iPhone pour permettre la messagerie via satellite. Mais ce qui m’enthousiasme le plus est l’option de programmer des messages, déjà offerte par Google Messages. Et oui, Apple a confirmé que le RCS arrive dans Messages avec iOS 18, permettant un partage d’images et de vidéos de meilleure qualité avec les appareils Android.

Les améliorations de l’application Mail incluent une meilleure catégorisation, avec un tri automatique des transactions, des mises à jour et des promotions similaire à Gmail. Pour les moments où vous êtes plus concentré sur le jeu que sur la productivité, le nouveau mode de jeu d’iOS 18 minimise l’activité en arrière-plan pour offrir les meilleures performances et la latence la plus faible avec les gamepads ou les AirPods connectés.

Photos et fonctionnalités IA

Apple promet la plus grande refonte jamais vue de l’application Photos avec iOS 18 alors que la société rivalise avec Google Photos sur Android. Plus important encore, l’application est désormais optimisée pour gérer les bibliothèques toujours croissantes que beaucoup d’entre nous ont accumulées au fil des ans. Elle inclut le tri des visages et la possibilité d’épingler des collections en haut pour un accès plus rapide. Photos fera également un meilleur travail de regroupement automatique des personnes et des animaux dans des collections que vous pouvez accéder via la nouvelle vue en carrousel de l’application.

En ce qui concerne les fonctionnalités de l’IA, Apple affirme que l’Apple Intelligence — et par extension iOS 18 — comprendra mieux vous et votre contexte personnel que d’autres services. Parmi ses nombreuses capacités à l’échelle du système, vous pourrez facilement générer des images dans les messages. iOS pourra désormais prioriser les notifications de manière plus intelligente, vous montrant ce qui est le plus important avant de passer à la liste complète des choses que vous avez manquées. L’assistant Siri d’Apple prendra en charge des interactions plus naturelles et pourra répondre à une gamme beaucoup plus large de questions.

Siri pourra également agir au sein des applications iPhone en votre nom. Vous pouvez lui demander d’afficher des photos, d’éditer des images ou de déplacer des éléments entre différentes applications. Par exemple, Apple a déclaré que Siri pourrait afficher une photo de votre permis de conduire, saisir automatiquement le numéro et le coller dans un formulaire. Les cas d’utilisation plus légers incluent la possibilité de créer pratiquement n’importe quel emoji que vous pouvez imaginer, une fonctionnalité qu’Apple appelle « Genmoji ».

L’application Transcription inclura des transcriptions, et l’application Téléphone pourra désormais enregistrer des appels et les transcrire automatiquement (L’interlocuteur sera informé que l’appel est enregistré.)

Date de sortie d’iOS 18

Alors, que faire si vous voulez mettre la main sur ces fonctionnalités d’iOS 18 ? La version bêta pour développeurs d’iOS 18 est disponible dès maintenant, tandis que la version bêta publique sera disponible le mois prochain. Si vous attendez la version publique finale, elle sera disponible plus tard cet automne.

L’Apple Intelligence sera lancée en version bêta cet automne dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, avec une intégration de ChatGPT prévue « plus tard cette année ».