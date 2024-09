Apple Glowtime : Ce que l’événement du 9 septembre nous réserve

Apple a officiellement annoncé la tenue de son événement spécial intitulé « Glowtime » le lundi 9 septembre à 10 heures, heure locale, soit 19 h, heure française.

L’événement phare de cette présentation sera, sans surprise, le lancement de la série iPhone 16. Cependant, d’autres produits Apple, tels que la nouvelle Apple Watch, les AirPods de prochaine génération, et d’autres surprises pourraient également être dévoilés. Voici ce que nous pouvons attendre de cet événement tant attendu.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus

Comme chaque année, l’iPhone sera la star de l’événement de septembre d’Apple, et cette fois-ci, c’est au tour de la série iPhone 16 de faire son apparition. La gamme comprendra quatre modèles : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Les modèles standards, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, devraient abandonner le design en diagonale des caméras arrière pour revenir à un alignement vertical, comme sur l’iPhone 12.

Ces nouveaux modèles seront dotés de plusieurs améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs, notamment une nouvelle puce A18 accompagnée de 8 Go de RAM (contre 6 Go auparavant), garantissant une performance plus rapide. Les iPhone 16 et 16 Plus seront disponibles en deux tailles d’écran : 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Une autre grande nouveauté sera l’introduction d’un bouton Action programmable en remplacement du classique interrupteur de mise en sourdine. Ce bouton, situé sous le bouton d’alimentation, permettra d’accéder rapidement à des fonctions comme l’ouverture de l’application appareil photo, le zoom, le réglage de la mise au point, et bien plus encore.

Les iPhone 16 pourraient être proposés en cinq nouvelles couleurs : noir, blanc, bleu, vert et rose.

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Les modèles Pro, les plus prestigieux de la gamme, bénéficieront également de nouveautés intéressantes. L’iPhone 16 Pro arborera un écran plus grand de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max deviendra le plus grand iPhone jamais conçu avec une dalle de 6,9 pouces. La caméra principale de 48 mégapixels restera inchangée, mais l’objectif ultra grand-angle passera à 48 mégapixels, offrant ainsi des capacités photographiques encore plus impressionnantes.

De plus, l’objectif téléphoto 5X ne sera plus exclusif au modèle Pro Max et équipera également l’iPhone 16 Pro. Parmi les autres améliorations attendues, citons une puce A18 Pro, des batteries plus grandes, un design thermique amélioré et la prise en charge du Wi-Fi 7.

Apple Watch Series 10 ou Apple Watch X

Outre les iPhone, l’Apple Watch sera également à l’honneur lors de cet événement. Cette année, Apple pourrait introduire une version plus fine et plus grande de son Apple Watch, avec des boîtiers de 45 mm et 49 mm.

On peut également s’attendre à de nouvelles fonctionnalités de santé, telles que la surveillance de la pression artérielle et la détection de l’apnée du sommeil. La Apple Watch Series 10 pourrait bien être une refonte majeure de la gamme.

Apple Watch Ultra 3

L’Apple Watch Ultra 3, la version haut de gamme, fera également ses débuts. Bien que peu de changements de design soient attendus, cette nouvelle version pourrait inclure des fonctionnalités de santé avancées, comme la surveillance de la pression artérielle, ainsi qu’une nouvelle option de boîtier noir, une première pour cette gamme.

Apple Watch SE 3

Apple renouvellera également sa montre connectée la plus abordable avec l’Apple Watch SE 3. Selon les rumeurs, cette montre pourrait adopter des tailles de boîtier plus grandes (41 mm et 45 mm) et opter pour des coques en plastique afin de réduire les coûts de production, ce qui pourrait attirer les parents souhaitant acheter une montre connectée pour leurs enfants. Le prix pourrait ainsi avoisiner les 200 dollars.

AirPods 4

La prochaine génération d’AirPods est attendue pour septembre ou octobre, et pourrait être le plus grand lancement d’AirPods à ce jour. Apple prévoit de remplacer les AirPods 2 et 3 par deux nouveaux modèles d’AirPods 4, marquant l’introduction d’une nouvelle gamme. Ces modèles afficheront un design actualisé combinant les caractéristiques des AirPods 3 et des AirPods Pro, avec une meilleure qualité sonore et un boîtier de chargement USB-C. Le modèle haut de gamme pourrait même inclure des fonctionnalités empruntées aux AirPods Pro, comme la réduction de bruit et des haut-parleurs intégrés dans le boîtier.

AirPods Max 2

L’AirPods Max, sorti en décembre 2020, est actuellement le modèle le plus ancien d’Apple, et un successeur est attendu pour fin 2024. Bien qu’il soit peu probable que le AirPods Max 2 soit dévoilé lors de l’événement, des rumeurs indiquent qu’il pourrait arriver avec un port USB-C et une connectivité Bluetooth 5.3.

iPad mini 7

L’iPad mini 7 pourrait également faire ses débuts lors de cet événement, après 3 ans sans mise à jour. Cette nouvelle version pourrait apporter des améliorations au niveau de l’affichage pour réduire le « jelly scrolling », un nouveau chipset de la série A, une caméra FaceTime en mode paysage, la connectivité Wi-Fi 6E, et le support de l’Apple Pencil Pro.

Nouveaux accessoires : Bracelets Apple Watch et coques iPhone

Comme à son habitude, Apple profitera de cet événement pour lancer de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch et des coques pour iPhone, dans une gamme de couleurs renouvelée. Ces nouveaux accessoires pourraient être disponibles immédiatement après l’événement sur la boutique en ligne d’Apple.

iOS 18 et plus

Enfin, Apple dévoilera les dates de sortie de ses nouvelles versions d’OS, notamment iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, et tvOS 18. D’après les rumeurs, macOS Sequoia pourrait être lancé en même temps qu’iOS 18 en septembre, contrairement aux années précédentes où il sortait généralement en octobre ou novembre.

Ce qu’il ne faut pas attendre de l’événement iPhone 16

Bien que l’événement s’annonce riche en nouveautés, certains produits comme les MacBook Pro, Mac mini ou iMac ne devraient pas être dévoilés. Ces derniers pourraient être réservés pour un autre événement prévu plus tard dans l’année.

Voilà donc tout ce que nous pourrions voir lors de l’événement Glowtime d’Apple. Qu’attendez-vous avec le plus d’impatience ?