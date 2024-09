Apple prêt à dominer le marché des écrans OLED hybrides avec ses iPad

Apple va dominer le marché des commandes d’écrans OLED hybrides dans les années à venir, grâce à sa gamme d’iPad. Selon les analystes de l’industrie des écrans de DSCC, Apple représentera 90 % des commandes totales d’OLED hybrides d’ici 2027, alors que de plus en plus de modèles d’iPad, y compris l’iPad Air et l’iPad Mini, adopteront cette technologie.

Le prochain modèle à bénéficier de cette mise à niveau OLED sera l’iPad mini, comme l’indiquent les sources de la chaîne d’approvisionnement de DSCC rapportées par The Elec.

Actuellement, l’iPad mini dispose d’un écran LCD de 8,3 pouces, mais la prochaine version de l’iPad mini sera dotée d’un écran OLED hybride de 8,4 pouces. Cette légère augmentation de taille pourrait être obtenue en réduisant simplement la taille des bordures, une stratégie qu’Apple envisage également pour la série iPhone 16.

Cependant, il est important de noter que l’iPad mini OLED ne bénéficiera pas de la technologie OLED tandem à double couche, qui augmente considérablement la luminosité et la durée de vie de l’écran, mais qui est également plus coûteuse. L’iPad mini OLED sera plutôt équipé d’un écran OLED à simple couche, analogue à la majorité des appareils OLED actuellement sur le marché.

La sortie de cet iPad mini OLED est prévue pour 2026.

La technologie OLED tandem à double couche pas que dans l’iPad

Les OLED tandem à double couche ont principalement été fabriqués par LG pour des applications automobiles, comme le système Hyperscreen dans les voitures électriques de Mercedes. Ces écrans sont conçus pour des applications où la luminosité et la longévité sont essentielles. Après les voitures, ce sont les tablettes et les ordinateurs portables qui profiteront de cette technologie, car ces appareils sont généralement remplacés moins fréquemment que les smartphones.

Apple restera le principal utilisateur de panneaux OLED hybrides dans un avenir proche, car il considère qu’ils offrent un bon compromis entre qualité et fiabilité. Lorsqu’il a décidé d’équiper sa gamme iPad Pro avec des écrans OLED, Apple a exigé de LG et Samsung qu’ils produisent non seulement des OLED à double couche pour ses appareils, mais qu’ils utilisent également du verre au lieu d’un substrat en plastique, afin d’éviter l’effet « ondulé » au toucher.

Ce choix stratégique a porté ses fruits, et Apple prévoit maintenant de lancer un iPad mini avec un écran OLED hybride en 2026. Cependant, aucune information n’a encore été communiquée concernant la sortie du premier iPad Air avec écran OLED.

Apple continue de repousser les limites en matière de technologie d’affichage, et son adoption massive de l’OLED hybride devrait influencer l’industrie pour les années à venir.