Découvrez les performances du Tandem OLED de LG pour les ordinateurs portables

Le nouveau panneau Tandem OLED de LG entre en production de masse, ce qui est une bonne nouvelle pour les ordinateurs portables IA à venir. Cette semaine, LG a annoncé qu’il était le premier fabricant à produire le panneau Tandem OLED dans une variante de 13 pouces, et les écrans sont censés être beaucoup plus minces et légers tout en offrant de meilleures performances. Le hic ? Cette amélioration de l’écran, qui est déjà disponible sur le dernier Dell XPS 13, va vous coûter une belle somme.

Il semble donc que les lignes de production étaient déjà en activité pour équiper ces ordinateurs Dell avec leur écran OLED de 13,4 pouces, offrant une résolution nette de 3K. Ces écrans seront bientôt disponibles sur de nombreux autres ordinateurs portables Windows 11, probablement des modèles Copilot+ également.

Le Tandem OLED est un type de panneau d’affichage qui a surtout été utilisé dans les voitures jusqu’à présent, et LG innove en le produisant pour les ordinateurs portables. Cependant, ce n’est pas la première fois que nous voyons ce design appliqué à l’électronique grand public, puisque les iPad Pro M4 d’Apple utilisent des écrans Tandem OLED.

Le fonctionnement de ce panneau consiste à empiler deux couches de diodes électroluminescentes organiques l’une sur l’autre, ce qui présente de nombreux avantages. Pour commencer, les panneaux seraient capables d’atteindre des pics de luminosité beaucoup plus élevés, tout en consommant moins d’énergie. Dans son communiqué de presse, LG promet d’offrir « une durée de vie deux fois plus longue et une luminosité trois fois plus élevée » qu’un écran OLED monocouche classique.

Uniquement sur le Dell XPS 13 pour le moment

Une telle augmentation se traduirait normalement par une consommation d’énergie beaucoup plus élevée, mais LG affirme avoir réussi à réduire la consommation d’énergie jusqu’à 40 %. L’écran Tandem OLED est également beaucoup plus compact : il est environ 40 % plus fin et 28 % plus léger que les écrans OLED actuels pour ordinateurs portables.

Jusqu’à présent, si vous vouliez mettre la main sur cette nouveauté Tandem OLED, vous deviez vous procurer un Dell XPS avec le bon type d’écran. Cette génération de XPS 13 est proposée avec plusieurs options d’écran, mais seul l’écran tactile de 13 pouces 2880 x 1800, avec une fréquence maximale de 60 Hz et une luminosité SDR de 400 nits, est disponible pour l’instant.

Le seul inconvénient du Tandem OLED est qu’il est cher, donc nous ne le verrons probablement que dans les ordinateurs portables haut de gamme pour l’instant. Dans le Dell XPS 13, la mise à niveau vers ce panneau d’affichage coûte 300 dollars, mais elle est également accompagnée d’une mise à niveau forcée de la mémoire vive, ce qui signifie que vous devrez débourser au moins 1 800 dollars. Cependant, pour ceux qui veulent un bel écran, la nouvelle solution de LG pourrait bien être ce qu’ils recherchent.

Un faux pas pour Apple ?

Cela pose un certain embarras pour Apple, qui avait largement communiqué sur l’arrivée du Tandem OLED sur les nouveaux iPad Pro avec leur écran Ultra Retina XDR. Cependant, ce qui aggrave la situation pour Apple, c’est que tandis que les ordinateurs portables sous Windows 11 disposent déjà de ces écrans Tandem OLED, un modèle de MacBook OLED ne semble même pas en vue. Selon les rumeurs, le lancement d’un MacBook OLED pourrait n’avoir lieu qu’en 2026.

Alors, est-ce un véritable problème pour Apple ? Oui, d’une certaine manière. Il semble qu’il y aura une longue attente avant que les MacBook ne bénéficient des écrans Tandem OLED. Cela ne se produira pas l’année prochaine, et certaines rumeurs suggèrent même un report de la mise à jour OLED pour ses ordinateurs portables jusqu’en 2027.

Ce qui semble négatif pour Apple, c’est qu’il apparaît en retard par rapport aux avancées technologiques.