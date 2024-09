NEO Beta : Un robot humanoïde avancé par 1X Robotics, soutenu par OpenAI

1X Robotics, soutenu par OpenAI, a annoncé le lancement de NEO Beta, un robot conçu dès le départ pour fonctionner au domicile des clients. La société, qui travaille sur les robots humanoïdes depuis plus de 10 ans, décrit NEO comme « un assistant intelligent de tous les jours ».

Le robot, qui mesure 1,6 m et pèse 30 kg, est conçu pour naviguer dans une maison moyenne et peut marcher, faire du jogging et monter les escaliers. Il marche à une vitesse d’environ 4 km/h, court à une vitesse d’environ 12 km/h et peut porter jusqu’à 20 kg. Selon l’activité, le NEO Beta peut tenir entre 2 et 4 heures avant de devoir être rechargé.

La conception de NEO Beta intègre des actionneurs bioinspirés, des systèmes de vision avancés et des dispositifs de sécurité, dans le but d’assurer une interaction harmonieuse entre l’homme et le robot. Les capacités du robot comprennent une manipulation précise, un apprentissage adaptatif de la marche et une force importante, ce qui souligne son potentiel dans divers scénarios.

1X s’est déjà concentré sur les applications industrielles avec son précédent modèle, EVE, mais c’est la première fois que NEO se concentre sur les robots grand public. L’intelligence artificielle (IA) du NEO s’appuie sur l’expérience acquise par 1X lors de l’exploitation d’EVE et utilise ce que l’entreprise appelle « l’apprentissage incarné » pour travailler avec le langage naturel (par exemple, « passe-moi ce livre ») et l’espace physique.

L’annonce de la société sur le X a été accueillie avec incrédulité, plusieurs personnes en ligne ayant déclaré que le robot ressemblait à un homme en costume. « C’est un mec en costume », a déclaré un utilisateur sur X. “C’est une personne dans un costume morphologique… nous sommes encore loin du compte”, a déclaré un autre utilisateur.

Le robot humanoïde de 1X est conçu dans un souci de sécurité

« Notre priorité est la sécurité », a déclaré Bernt Børnich, PDG de 1X, dans un communiqué de presse publié vendredi. « La sécurité est la pierre angulaire qui nous permet d’introduire en toute confiance NEO Beta dans les foyers, où il recueillera des commentaires essentiels et démontrera ses capacités dans des environnements réels. Cette année, nous déployons un nombre limité d’unités NEO dans des foyers sélectionnés à des fins de recherche et de développement. Ce faisant, nous franchissons une nouvelle étape dans la réalisation de notre mission ».

NEO comprend également des options de commande manuelle si un opérateur doit intervenir, et il est fabriqué avec des matériaux souples plutôt qu’avec une enveloppe extérieure dure comme celle que la plupart des gens imaginent pour un robot.

La course à la création d’un robot majordome grand public s’intensifie, les entreprises adoptant des approches différentes. DeepMind, de Google, a créé un robot capable de faire du sport, et Figure AI a créé un robot humanoïde capable de faire la conversation.

L’avenir de la robotique humanoïde : Incarner les systèmes d’IA

L’annonce de NEO Beta représente une avancée significative dans le domaine de la robotique humanoïde. À mesure que les systèmes d’IA continuent de progresser, le potentiel d’intégration de ces systèmes dans des robots humanoïdes tels que NEO Beta est immense. Ces robots pourraient être déployés dans divers environnements, des maisons aux établissements de santé, apportant une aide précieuse et améliorant la qualité de vie d’innombrables personnes.

La collaboration entre 1X Robotics et OpenAI pour le développement de NEO Beta souligne l’importance des efforts interdisciplinaires pour repousser les limites de la robotique humanoïde. En combinant leur expertise en matière de robotique, d’intelligence artificielle et d’interaction homme-robot, les deux entreprises ont créé un robot qui présente non seulement des capacités techniques avancées, mais qui accorde également la priorité à la sécurité, à l’adaptabilité et à la convivialité.

La recherche et le développement dans le domaine de la robotique humanoïde se poursuivant, nous pouvons nous attendre à voir apparaître à l’avenir des robots encore plus sophistiqués et plus performants comme le NEO Beta. Ces robots joueront probablement un rôle de plus en plus important dans notre société, en nous aidant à accomplir des tâches, en nous prodiguant des soins et en améliorant notre vie quotidienne d’une manière que nous n’avons pas encore imaginée.