Govee révèle les Strip Light 2 Pro et COB Strip Light Pro à l’IFA 2024 avec un support pour Matter

En tant que l’un des principaux noms de l’éclairage intelligent, Govee cherche toujours à repousser les limites lorsqu’il s’agit d’éclairer votre maison connectée. Le fabricant a profité de l’IFA 2024 pour ajouter de nouveaux appareils d’éclairage phares à sa gamme et mettre à jour certains produits populaires en même temps.

Govee a révélé les nouvelles Strip Light 2 Pro et COB Strip Light Pro. Elle a également dévoilé un nouveau projecteur de plafond, un nouveau kit AI Sync Box et un ensemble pour la décoration lumineuse festive, tout en mettant à jour son Curtain Light et d’autres lumières intelligentes.

La Strip Light 2 Pro est la nouvelle bande lumineuse LED de Govee, dotée de billes lumineuses RGBWW 5-en-1 et d’une puce personnalisée pour un contrôle précis, notamment lors du rendu des nuances plus claires, afin de créer un éclairage subtil. Avec jusqu’à dix sections indépendantes par mètre, plus de 100 préréglages intégrés et 16 modes musicaux, ce système d’éclairage peut créer des effets de lumière personnalisés et rafraîchissants « qui passent en douceur des nuits douillettes aux fêtes de fin d’année éclatantes ».

La Strip Light 2 Pro prend en charge le protocole Matter pour une intégration facile avec les scènes de votre maison connectée, les automatismes et la commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant.

Premier éclairage COB de Govee, la bande lumineuse COB Strip Light Pro est équipée de LED RGBICW. Une LED COB, ou LED sur puce, émet une lumière blanche brillante et est souvent utilisée pour l’éclairage encastré ou sur rail dans les magasins. La bande lumineuse COB Strip Light Pro produit une lumière diffuse et sans tache. Elle comporte 12 segments personnalisables indépendamment par mètre, et vous pouvez la couper à la longueur souhaitée.

L’application Govee Home comme pilier

Vous pouvez créer vos propres préréglages d’éclairage dans l’application Govee Home en ajustant les couleurs, la luminosité, les effets et les modes. Elle prend également en charge les assistants d’Amazon et de Google et fonctionne avec la norme Matter. Il existe également le Curtain Light 2, une version améliorée dotée de la « première intégration de contenu généré par l’IA » de Govee, qui permet de personnaliser son propre spectacle lumineux.

Le Star Light Projector (Aurora) est une autre nouveauté. Le Galaxy Light Projector Pro de Govee permet de visualiser des thèmes spatiaux sur le plafond de votre chambre à coucher. Le nouveau projecteur illumine votre mur ou votre plafond avec des scènes d’aurores boréales et dispose d’un haut-parleur intégré avec plus de 16 préréglages de bruit blanc. Le Star Light Projector peut couvrir jusqu’à 60 m2 d’espace avec trois effets fluides et propose plus de 50 préréglages allant de la relaxation quotidienne au sommeil paisible.

Il y a aussi la collection Holiday Lights, un ensemble comprenant cinq produits différents adaptés à la décoration lumineuse festive : les Christmas String Lights 2, les Icicle Lights, les Net Lights, les Christmas Cone Lights et les Christmas Tree Lights. Tous les produits inclus dans ce pack sont étanches selon la norme IP65, prennent en charge le fonctionnement mains libres via l’application Home de Govee et les assistants vocaux, et sont compatibles avec Matter.

Un kit AI Sync Box

Govee a également annoncé le kit AI Sync Box, qui permet d’animer l’éclairage pour les jeux. Il est équipé d’une interface HDMI 2.1 et prend en charge les jeux en 4K à 144 Hz avec une synchronisation dynamique de l’éclairage et une résolution allant jusqu’à 8K à 60 Hz. Le boîtier est compatible avec les technologies de synchronisation vidéo telles que VRR, G-Sync, FreeSync et ALLM. Parmi les autres avantages, citons les perles de lampe RGBWIC quatre-en-un, la bande de rétroéclairage TV de 75 lampes/m et ce que Govee appelle « la densité de perles de lampe la plus élevée de l’industrie ».

Les Strip Light 2 Pro et COB Strip Light Pro seront disponibles à la commande à partir du mardi 10 septembre. Le projecteur de lumière étoilée (Aurora) sera disponible à partir du samedi 14 septembre. Les nouvelles guirlandes lumineuses de Noël 2, les lumières Icicle et le kit AI Sync Box 2 seront disponibles à partir du 25 septembre, du 29 septembre et du 14 octobre, respectivement.