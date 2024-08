Accueil » Google baisse les prix des Pixel 8 et Pixel 8 Pro : Jusqu’à 100 € de réduction

Google a présenté la série Pixel 9 lors d’un événement lundi soir, et a annoncé des baisses de prix pour les anciens modèles Pixel. Google France a maintenant réduit le prix des modèles Pixel 8 et Pixel 8 Pro, les Pixel 8a et Pixel 7a restant au même prix en France.

Il s’agit des premières baisses de prix officielles pour les smartphone depuis leur lancement.

Le Pixel 8 Pro et le Pixel 8 obtiennent une baisse de prix allant jusqu’à 100 euros.

Modèle Ancien prix conseillé Nouveau prix conseillé Baise de prix Pixel 8 Pro 128 Go 1 099 € 999 € 100 € Pixel 8 Pro 256 Go 1 159 € 1 059 € Pixel 8 Pro 512 Go 1 199 € 1 199 € Pixel 8 128 Go 799 € 699 € Pixel 8 256 Go 859 € 759 € Pixel 8a 128 Go 549 € 549 € / Pixel 8a 256 Go 609 € 609 € Pixel 7a 128 Go 509 € 509 €

Même si Google fixe un prix standard, les smartphones sont disponibles sur Amazon à des tarifs plus avantageux, et cela devrait être encore moins cher dans les semaines qui arrivent. Donc, si vous prévoyez d’acheter des smartphones Pixel plus anciens, vous devriez attendre.