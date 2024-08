Accueil » Pixel 9, Gemini, etc. : Les moments forts de l’événement Made by Google en vidéos

Google a récemment organisé un événement majeur intitulé « Made by Google », où la firme a dévoilé une gamme impressionnante de nouveaux appareils Pixel, dont les très attendus Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold, ainsi que la Pixel Watch 3 et les Pixel Buds Pro 2.

Cet événement a également marqué le lancement de nouvelles fonctionnalités Google AI, avec l’aide de célébrités telles que Jimmy Butler, star des Miami Heat, et l’actrice et auteure Keke Palmer.

Made by Google, un événement en direct

Google a choisi de diffuser l’événement en direct, une décision qui s’est révélée risquée. L’un des moments les plus attendus, la démonstration de Gemini, le nouvel assistant virtuel, a rencontré des difficultés techniques. Dave Citon, le présentateur, devait utiliser un Galaxy S24 Ultra de Samsung pour photographier une affiche de concert de Sabrina Carpenter et demander à Gemini de vérifier la disponibilité de son calendrier pour le concert à San Francisco. Malheureusement, Gemini a échoué à deux reprises avant que Citon ne doive changer de téléphone pour réussir la démonstration.

Malgré ce faux départ, le reste de l’événement s’est déroulé sans accroc, avec la présentation d’une série de vidéos promotionnelles mettant en avant les nouvelles fonctionnalités et les capacités des appareils dévoilés.

« The Magic is Back » : Le Pixel 9 en action

La première vidéo, intitulée « The Magic is Back », est une publicité d’une minute pour le Pixel 9. Cette publicité met en avant des fonctionnalités IA innovantes, totalement inédites sur les smartphones plus anciens. Google n’a pas manqué de prendre une pique contre Siri et l’iPhone dans cette campagne, démontrant la puissance de son nouvel assistant virtuel. Attendez-vous à voir cette publicité sur les principales chaînes de télévision, les plateformes de streaming, ainsi que lors des matchs de la MLB et des rencontres d’exhibition de la NFL.

Focus sur le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL

La vidéo suivante met en lumière le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL, en soulignant les capacités incroyables de Gemini. Parmi les démonstrations amusantes, on voit Gemini dessiner un flamant rose dans les nuages portant un haut-de-forme avec un style punk, ou encore rédiger une note « Out of Office » (OOO) dans un style shakespearien.

Gemini est également capable de vous suggérer des recettes à partir d’une simple photo des restes dans votre réfrigérateur. Ces fonctionnalités montrent à quel point l’IA de Google est désormais un atout indispensable dans la vie quotidienne.

Le Pixel 9 Pro Fold : productivité et créativité

Le Pixel 9 Pro Fold, avec son écran interne de 8 pouces, offre une expérience optimisée pour la productivité et la créativité. Que ce soit pour brainstormer, collecter des données ou effectuer plusieurs tâches en même temps, Gemini s’adapte parfaitement à l’écran large pour vous aider à réaliser vos projets.

La montre Pixel Watch 3 : Une révolution en matière de sécurité

Les deux vidéos suivantes présentent la Pixel Watch 3 et les Pixel Buds Pro 2.

L’une des innovations les plus marquantes de cette année est sans doute la fonction de détection de perte de pouls sur la Pixel Watch 3. Grâce à un capteur avancé, la montre peut détecter l’absence de pouls et appeler automatiquement les services d’urgence, une fonctionnalité vitale qui pourrait sauver des vies, notamment dans les situations où la personne est seule.

La nouvelle ère de Google : Bienvenue dans l’ère de Gemini

Google mise tout sur Gemini, une IA intégrée à l’ensemble de l’écosystème Android, et non plus seulement réservée à la gamme Pixel. Une vidéo promotionnelle a confirmé la fin de Google Assistant tel que nous le connaissions, laissant place à l’ère de Gemini, un assistant virtuel plus intelligent et plus intégré.

Enfin, pour ceux qui auraient manqué l’événement en direct, une vidéo de replay est disponible pour revivre l’intégralité de cette présentation riche en annonces.

Cet événement « Made by Google » montre clairement que Google est déterminé à redéfinir les standards de la technologie mobile et wearable, en mettant l’accent sur l’IA et la sécurité des utilisateurs. Les nouveautés présentées promettent de transformer notre manière d’interagir avec la technologie au quotidien.