Pixel 9 : Google redéfinit le smartphone avec trois modèles et l’IA Gemini

En août 2024, lors de son événement Made by Google, Google a surpris le monde en dévoilant sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 9, bien plus tôt que les annonces traditionnelles du mois d’octobre. Pour cette édition, Google ne se limite pas à deux modèles, mais introduit un troisième modèle dans sa gamme de téléphones phares : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, et le Pixel 9 Pro XL.

Le Pixel 9 standard représente l’entrée de gamme de cette série, tandis que le Pixel 9 Pro XL, qui succède au Pixel 8 Pro, conserve une taille similaire à ce dernier. La véritable nouveauté réside dans le Pixel 9 Pro, qui offre toutes les fonctionnalités avancées du Pro XL, mais dans un format plus compact. Cette approche permet à Google de proposer un modèle Pro plus accessible en termes de taille, tout en maintenant des performances de haut niveau.

Avec l’ajout de ce nouveau modèle, les prix ont été ajustés en conséquence. Le Pixel 9 est proposé à 899 euros, soit une augmentation de 100 euros par rapport au Pixel 8 de l’an dernier, le plaçant au même niveau que des concurrents comme l’iPhone 15 et le Galaxy S24. Le Pixel 9 Pro XL est quant à lui commercialisé à 1 199 euros, reprenant le flambeau du Pixel 8 Pro avec un prix également majoré de 100 euros. Le Pixel 9 Pro, en revanche, est vendu au même prix que le modèle Pro de l’année dernière, soit 1 099 euros.

Les précommandes ont débuté le 13 août, et la sortie officielle est prévue pour le 22 août. Les prix indiqués correspondent aux versions avec 128 Go de stockage.

Un design raffiné et modernisé du Pixel 9

La série Pixel 9 introduit un design revu et corrigé, annonçant un look plus moderne pour les futurs appareils Pixel. Google a conservé l’esprit distinctif de la gamme, tout en affinant les contours. Le cadre du téléphone est désormais plat, tout comme l’écran et le dos, avec des coins légèrement arrondis, donnant au Pixel 9 une forme plus angulaire comparée au design « galet » des précédentes générations. Selon Google, cette nouvelle structure rend les Pixel 9 deux fois plus résistants que leurs prédécesseurs.

Les modèles Pro se distinguent par un dos en verre mat, moins sujet aux traces de doigts, et un cadre en métal brillant. Le Pixel 9 standard, lui, opte pour un dos en verre brillant et un cadre mat. Le module caméra, redessiné, ne touche plus les bords du téléphone, étant désormais centré dans une île ovale qui ressort légèrement à l’arrière.

Les bords autour de l’écran ont été affinés et uniformisés, offrant ainsi une apparence plus épurée. De plus, le capteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran avec une nouvelle technologie ultrasonique, similaire à celle utilisée par Samsung, qui améliore la précision et la rapidité par rapport aux modèles précédents.

Des spécifications techniques à la pointe

Sous le capot, la série Pixel 9 est équipée du nouveau processeur Tensor G4, développé en collaboration avec Google Deepmind. Ce chipset est conçu pour offrir une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues, notamment une navigation Web 20 % plus rapide et un lancement des applications 17 % plus rapide que le Tensor G3 de la génération précédente.

Le Tensor G4 est également le premier processeur à intégrer Gemini Nano, capable de traiter plusieurs modalités (texte, images, audio, parole), ce qui permet une expérience utilisateur plus fluide et intelligente. Cette amélioration se traduit par une augmentation de 20 % de l’autonomie en usage actif et de 25 % en veille.

En termes de mémoire, le Pixel 9 standard est doté de 12 Go de RAM, tandis que les modèles Pro disposent de 16 Go de RAM. Une partie de cette mémoire est dédiée aux fonctions d’IA embarquées, laissant le reste pour les tâches habituelles.

Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold Écran 6.3 pouces

2424x 1080 pixels

422 ppp

60-120 Hz

OLED

jusqu’à 1800 nits (HDR)

jusqu’à 2700 nits de luminosité maximale

Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 pouces

2856 x 1280 pixels

495 ppp

1-120 Hz

LTPO OLED

jusqu’à 2000 nits (HDR)

jusqu’à 3000 nits de luminosité maximale

Corning Gorilla Glass Victus 2 6.8 pouces

2992 x 1334 pixels

486 ppp

1-120 Hz

LTPO OLED

jusqu’à 2000 nits brightness

jusqu’à 3000 nits de luminosité maximale

Corning Gorilla Glass Victus 2 8 pouces écran intérieur

2152 x 2076 pixels

373 ppp

1-120 Hz

LTPO OLED

jusqu’à 1600 nits (HDR)

jusqu’à 2700 nits de luminosité maximale

6.24 pouces écran extérieur

2424 x 1080

422 ppp

60-120 Hz

jusqu’à 1800 nits (HDR)

jusqu’à 2700 nits de luminosité maximale

Corning Gorilla Glass Victus 2 Processeur Google Tensor G4

1 x Cortex-X4 @ 3.1 GHz

3 x Cortex-A720 @ 2.6 GHz

4 x Cortex-A520 @ 1.95 GHz RAM 12 Go 16 Go 16 Go Stockage 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go/1 To 256 Go / 512 Go Caméras 50 mégapixels grand-angle (82°)

48 mégapixels ultra-large (123°)

10.5 mégapixels façade (95° avec auto-focus) 50 mégapixels grand-angle (82°)

48 mégapixels ultra-large (123°)

48 mégapixels téléphoto (5x optical zoom, 22° FoV)

42 mégapixels façade (103° avec auto-focus) 48 mégapixels grand-angle (82°)

10.5 mégapixels ultra-large (127°)

10.8 mégapixels téléphoto (5x optical zoom, 23° FoV)

10 mégapixels intérieur (87°)

10 mégapixels façade (87°) Batterie 4 700 mAh 5 060 mAh 4 650 mAh Charge 27 W

15 W Chargement sans fil

Partage batterie 27 W

21 W Chargement sans fil

Partage batterie 37 W

23 W Chargement sans fil

Partage batterie 21 W

Chargement sans fil Qi IP IP68 IPX8 Dimensions 152,8 x 72 x 8,5 mm 162,8 x 76,6 x 8,5 mm 155,2 x 77,1 mm (plié)/150,2 mm (déplié) x 10,5 mm (plié)/5,1 mm (déplié) Logiciel Lancement avec Android 14

7 ans de mises à jour Prix de départ 899 euros 1 099 euros 1 199 euros 1 899 euros

Un logiciel enrichi par l’intelligence artificielle

Google met également l’accent sur Gemini, conçu pour exécuter des tâches complexes sans avoir besoin d’envoyer vos données à des entreprises tierces, un clin d’œil à la collaboration Apple-ChatGPT. Gemini Live est une nouveauté pour les modèles Pro, permettant des conversations naturelles avec l’assistant IA, avec la possibilité de changer de sujet en cours de discussion sans perturber le flux de conversation.

Les propriétaires de Pixel 9 Pro et Pro XL bénéficieront d’une année gratuite de Google One AI Premium, incluant les fonctionnalités avancées de Gemini, ainsi que 2 To de stockage.

Parmi les nouvelles fonctionnalités créatives d’IA, « Add Me » permet de combiner deux selfies de groupe distincts en une seule photo, où tous les participants sont présents. Les modèles Pro bénéficient également d’une version améliorée de Video Boost, capable de mettre à l’échelle les vidéos 4K en 8K, après traitement dans l’infrastructure cloud de Google.

Pixel Screenshots, exclusive au Pixel 9

Comme prévu, Google présente également une nouvelle fonctionnalité appelée Pixel Screenshots en tant qu’application exclusive au Pixel 9. Elle permet aux utilisateurs d’enregistrer des captures d’écran d’activités sur leur smartphone dans un index consultable, ce qui vous permet d’obtenir des informations sur des choses que vous avez regardées précédemment avec une recherche en langage naturel. Il s’agit essentiellement de la version Google de la fonction controversée Recall de Microsoft. Mais au lieu d’enregistrer automatiquement les captures d’écran toutes les quelques secondes, Google n’indexe que les captures d’écran que vous enregistrez manuellement, ce qui vous permet de mieux contrôler les données que vous mettez à la disposition de Google.

Parmi les autres nouveautés, citons une application météo mise à jour, une application de génération d’images Pixel Studio et une fonction de notes d’appel qui peut, en option, fournir des transcriptions et des résumés privés des appels téléphoniques une fois ceux-ci terminés. Les transcriptions et les résumés sont tous deux générés sur l’appareil.

Les smartphones de la série Pixel 9 sont également les premiers à être dotés des fonctionnalités SOS par satellite de Google, qui, selon Google, seront disponibles gratuitement pendant les deux premières années pour tous les utilisateurs aux États-Unis, quel que soit l’opérateur.

Avec ces nouveautés, Google semble bien décidé à renforcer sa position dans l’univers des smartphones, en s’appuyant sur des innovations techniques et une expérience utilisateur toujours plus personnalisée.