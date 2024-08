Accueil » Nouveau Mac Mini 2024 : Plus petit, plus puissant avec la puce M4

Le Mac Mini a toujours été le plus petit et le plus abordable des ordinateurs de la gamme Mac d’Apple. Mais il pourrait bientôt devenir encore plus compact.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple se prépare à lancer une nouvelle génération de Mac mini plus tard cette année, qui pourrait être presque deux fois plus petit que le modèle actuel.

D’après Gurman, ce nouveau Mac mini sera équipé de la puce Apple M4, la même qui a été introduite avec l’iPad Pro de 2024. Cette puce devrait offrir une amélioration de 1,5x des performances CPU par rapport au processeur M2 utilisé dans le Mac mini de 2023, avec des gains encore plus importants en termes de performances graphiques et d’intelligence artificielle. Cette évolution fait suite à la tendance d’Apple d’intégrer des puces de plus en plus puissantes et éco-énergétiques dans ses appareils, qu’il s’agisse de ses ordinateurs portables, de ses smartphones ou de ses tablettes.

Un design encore plus compact du Mac mini 2024

Le modèle actuel du Mac Mini mesure 197 x 197 x 36 mm et conserve un design qui a peu évolué depuis plus de 10 ans. Le nouveau Mac mini devrait non seulement être plus rapide, mais également plus petit, avec des dimensions qui se rapprocheraient de celles des boîtiers Apple TV les plus récents, mesurant 93 x 93 x 31 mm.

Bien que Gurman mentionne que ce nouveau Mac mini pourrait être légèrement plus haut que le modèle actuel, son empreinte au sol serait considérablement réduite.

Cependant, la réduction de taille du Mac mini pourrait entraîner quelques concessions, notamment en matière de connectivité. Le modèle actuel dispose de quatre ports Thunderbolt 4, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port HDMI, d’un port Ethernet Gigabit, et de prises audio. Une version plus petite pourrait avoir moins de ports, bien que Gurman précise que Apple a testé des modèles avec au moins trois ports USB-C, un port HDMI et un connecteur pour le câble d’alimentation.

Compromis à prévoir

Le Mac mini a toujours été un ordinateur compact et relativement abordable, et il n’est donc pas surprenant qu’Apple cherche à réduire encore sa taille, surtout avec l’intégration de puces maison, plus efficaces et moins gourmandes en énergie. Ce nouvel ajout à la gamme Mac pourrait séduire ceux qui recherchent un ordinateur de bureau discret, tout en offrant des performances de pointe, mais il reste à voir quels compromis seront nécessaires pour atteindre ce nouveau design.