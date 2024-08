Pixel Buds Pro 2 : La nouvelle génération d’écouteurs de Google

Est-ce que c’est ce que vous vouliez entendre ? Parallèlement à une flotte de nouveaux smarphones et à deux tailles de sa Pixel Watch 3, annoncés lors de l’événement Made by Google, les Pixel Buds Pro 2 sont désormais disponibles en précommande. Ils se targuent d’un design plus confortable, d’une réduction du bruit améliorée et d’un tout nouveau processeur Tensor A1.

Il est rare de voir une entreprise se vanter d’un chipset pour écouteurs sans fil, alors commençons par là. Tensor A1 est un chipset conçu par Google qui améliore la qualité de l’ANC et la qualité de la musique tout en offrant (soi-disant) de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Le nom « Tensor A1 » fait clairement référence au processeur pour smartphone Tensor G de Google, qui a fait ses débuts en 2020 en tant qu’alternative à Snapdragon axée sur l’IA. Ce ne sont pas les premiers écouteurs Pixel à utiliser un chipset interne — en fait, les Pixel Buds Pro originaux fonctionnaient avec un processeur Google sans nom.

Le Tensor A1 est au cœur de la nouvelle technologie de suppression active du bruit Silent Seal 2.0 des Pixel Buds Pro 2. Silent Seal 2.0 peut filtrer deux fois plus de bruit que les algorithmes ANC précédents, et il est bien meilleur pour annuler les bruits aigus (comme le tintement des couverts) qui ont tendance à passer au travers de l’ANC. Malheureusement, Google n’a pas indiqué la plage de fréquence effective de Silent Seal 2.0.

Le processeur Tensor A1 dispose également d’un chemin de signal séparé pour séparer le traitement de la musique de l’algorithme ANC. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’un « son pur et inaltéré » sans compromettre l’élimination du bruit.

Une amélioration plus substantielle de la qualité audio pourrait se cacher dans la nouvelle chambre haute fréquence des Pixel Buds Pro 2, qui devrait théoriquement fournir un son plus doux et moins étincelant. Le design général est assez analogue à celui des Pixel Buds Pro originaux, mais ceux-ci sont plus légers et 27 % plus petits. Google a également réintroduit les ailettes, ce qui devrait permettre un maintien plus stable lorsque vous les enfoncez dans vos oreilles pendant un exercice physique.

Pixel Buds Pro 2, des nouveautés logicielles avec l’IA

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités logicielles, les Pixel Buds Pro 2 offrent une technologie de détection de conversation alimentée par l’IA et une compatibilité avec Find My Device. La détection de conversation fait automatiquement passer les écouteurs en mode Transparence lorsque vous commencez à parler à quelqu’un (et, ce qui est important, ils repassent en mode ANC lorsque la conversation est terminée). L’intégration de la fonction Trouver mon appareil est quelque peu rudimentaire, car il n’y a pas de fonction de localisation de précision mmWave, mais vous pouvez faire biper les écouteurs ou l’étui de charge s’ils sont perdus dans un coussin de canapé.

La fonction de détection de conversation s’accompagne d’une terrible mise en garde : elle ne fonctionne que sur les nouveaux smartphones et tablettes Pixel (à l’exception des téléphones de la série A). Je ne sais pas trop pourquoi cette limitation existe.

Les autres spécifications et fonctionnalités sont fondamentalement inchangées. Les Pixel Buds Pro 2 offrent le changement d’appareil Bluetooth multipoint, la charge sans fil Qi et l’appairage rapide, tout comme son prédécesseur. Cela dit, Google a réussi à obtenir la certification de protection contre la poussière et l’eau IP54 pour les écouteurs (IPX4 pour l’étui de chargement), et a porté l’autonomie de la batterie des Pixel Buds Pro 2 à 8 heures avec l’ANC activé. Ajoutez à cela la batterie de 22 heures de l’étui de chargement, et vous obtenez une autonomie totale de 30 heures avec ANC.

Les Google Pixel Buds Pro 2 coûtent 249 euros, et sont désormais disponibles en précommande, la date de sortie étant fixée au 26 septembre. Les couleurs comprennent porcelaine, vert sauge, vert amande, et rose pivoine.