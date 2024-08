Pixel Watch 3 : Sauvez des vies avec la nouvelle Détection de perte de pouls

Google a officiellement lancé la Pixel Watch 3, et cette nouvelle montre connectée ne se contente pas d’améliorer son design et ses performances. Elle intègre des fonctionnalités innovantes, notamment la détection de perte de pouls avec la capacité d’appeler automatiquement les services d’urgence.

La Pixel Watch 3 innove avec sa fonctionnalité de Détection de perte de pouls, une avancée majeure qui pourrait sauver des vies. En cas d’arrêt cardiaque soudain, la montre est capable de contacter les services médicaux en urgence, offrant ainsi une aide précieuse lorsque chaque seconde compte.

Dans de nombreuses situations, les personnes subissent une perte de pouls alors qu’elles sont seules, ce qui rend difficile l’obtention d’une assistance rapide. C’est précisément dans ces moments critiques que la Pixel Watch 3 pourrait faire une énorme différence, en prenant le relais et en alertant les secours lorsqu’aucun autre secours n’est disponible.

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité est capable de détecter l’arrêt du pouls d’un utilisateur. À ce moment-là, la montre LTE ou le téléphone connecté à la Pixel Watch 3 enverra un appel aux services d’urgence pour demander de l’aide. La Google Pixel Watch 3 est disponible en 41 mm et 45 mm, et chaque taille est proposée en option Wi-Fi ou LTE. Elles sont toutes dotées d’un suivi amélioré de l’activité et de la condition physique, de cadres plus fins et de Wear OS 5.

Comment fonctionne la Détection de perte de pouls ?

La fonctionnalité de Détection de perte de pouls sur la Pixel Watch 3 est une combinaison intelligente de capteurs, d’intelligence artificielle (IA) et d’algorithmes avancés de traitement des signaux. Le capteur de fréquence cardiaque existant, qui surveille le pouls à l’aide d’une lumière verte, est au cœur de ce dispositif. Si le pouls disparaît, la montre active des lumières infrarouges et rouges pour vérifier de manière plus approfondie, tandis que le capteur de mouvement détecte tout signe d’activité physique.

L’algorithme, piloté par l’IA, analyse ces signaux pour confirmer une éventuelle absence de pouls. Si la détection est positive, la montre envoie une demande de confirmation à l’utilisateur pour vérifier s’il va bien, tout en surveillant les mouvements. En l’absence de réponse et de mouvement, elle déclenche une alarme sonore accompagnée d’un compte à rebours. Si aucune réponse n’est reçue, la montre contacte automatiquement les services d’urgence via sa connexion LTE ou votre téléphone associé, en envoyant une alerte signalant l’absence de pouls, ainsi que votre localisation précise.

Une disponibilité européenne pour commencer

Cette fonctionnalité révolutionnaire sera disponible à partir de septembre sur la Pixel Watch 3 dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse. Google collabore également avec les régulateurs pour étendre ce service à d’autres régions dans un avenir proche.

La Pixel Watch 3 marque ainsi une étape importante dans l’intégration des technologies de santé dans les dispositifs portables, en proposant non seulement une surveillance proactive de la santé, mais également une réponse potentiellement vitale en cas d’urgence.

Malheureusement, il ne semble pas que la fonction soit disponible sur la Pixel Watch 2 ou la Pixel Watch, pour l’instant.